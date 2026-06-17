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▲西南風水氣配合「熱力作用」影響，雷雨胞不斷在大台北、基隆上空長出。（圖／中央氣象署）

午後雷陣雨又發威，今（17）日西南風水氣配合「熱力作用」影響的情況下，雷雨胞不斷在大台北、基隆上空長出，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，北台灣「午後對流爆發相當旺盛，有密集雷電現象，務必注意瞬間大雨、強陣風」等劇烈天氣發生。中央氣象署目前持續發布「大雨特報」，提醒臺北市、新北市、基隆市、南投縣山區有局部豪雨發生的機率，新竹以北地區及苗栗、中部、宜蘭、花蓮、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。今天下午3點開始，大台北地區從晴朗天氣，短時間變成陽光消失、陰沈的天色，新北三峽、新店、樹林都出現40毫米以上的時雨量，台北地區除了明顯雨勢外，也頻頻出現轟隆隆的雷聲，民眾紛紛表示，「突然暴雨，在外面全身濕」、「怎麼打雷打到辦公室桌子都在晃」。氣象署預報員劉沛滕提醒，今天鋒面逐漸北抬，不過受到西南風、午後對流影響，下午開始仍有雨勢出現在各地，中部以北地區及宜花山區雷陣雨較為明顯。明天西南風水氣進一步減少，清晨南部有短暫陣雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，中部以北山區有局部大雨發生機率。周五至下周二太平洋高壓增強，天氣轉趨穩定，僅各地山區午後有零星降雨。