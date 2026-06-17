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永豐金控今（17）日舉行今（2026）年第一季法說會，總經理朱士廷表示，首季稅後淨利與淨收益雙雙創下單季歷史新高，展現了去年併購京城銀行、匯立證券所帶來的實質正面效益，今日盤中股價一度來到36.35元新高，超過玉山金的35.5元。對此，朱士廷稱讚玉山金是「可敬對手」。至於市場傳出中信金及國泰金都想併永豐金？他未正面回應，僅強調，只要對永豐金的金融版圖、業務觸角、營運綜效有幫助的，永豐金都會視為理想標的。今年第一季永豐金稅後淨利達109.74億元，年成長52%，每股盈餘（EPS）為0.76元，年化股東權益報酬率達17.1%；第一季淨收益為261.99億元，主要的成長動能來自利息淨收益與手續費淨收益的強勁表現。永豐金2026年1~5月自結累計稅後淨利已達202.91億元，較去年同期成長近一倍 ，年增96%，金額再創歷年同期新高，前五月累計每股盈餘（EPS）為1.40元，年化股東權益報酬率達18.98%。朱士廷表示，今年以來強勁的財務表現，除了本身的有機成長，永豐金更是開始收成去年併購案產生的綜效。京城銀行在今年第一季手續費淨收益成長亮眼，主要是過去較少著墨的財富管理業務所帶動。此外，在2025年10月匯立證券加入後，永豐金證券在外資市佔率持續提升，未來貢獻可期。受惠於美元降息、放款成長及併購效益，永豐金第一季合併利息淨收益年成長41%；合併手續費淨收益在財管與證券經紀業務的帶動下，年成長43%，而合併其他淨收益則受惠於資本市場熱絡，自營以及創投都有不錯的表現，年成長35%。永豐銀行第一季淨收益170.70億元，年增15.8%，稅後淨利73.78億元，年成長18.9%，年化股東權益報酬率達14.8%。永豐銀行總經理莊銘福表示，利息淨收益受惠於美元資金成本下降及強勁的外幣放款成長，年增25%，達98.54億元。手續費淨收益44.63億元，年增6.2%，主要由財富管理業務貢獻，其他淨收益亦成長3.2%。資產品質維持穩健優異，逾放比微降至0.18%的低水準，備抵呆帳覆蓋率達795%。京城銀行第一季稅後淨利15.39億元，大幅成長144.1%。第一季利息淨收益年增6.6%，達15.46億元。手續費淨收益年增36%，達6.51億元，表現亮眼，主要是由保險等財管業務所帶動。永豐金證券2026年第一季稅後淨利為23.63億元，年增96%，創歷年新高，年化股東權益報酬率高達23.1%。經常性淨收益年成長56%，達44.60億元，其中手續費淨收益年成長78%，達42.57億元。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受惠於台股價量齊揚，經紀手續費大幅成長103%，而泛財管手續費亦成長31%。加上資本利得的貢獻，整體淨收益年增72%，達63.84億元。展望未來，朱士廷表示，將持續深化台灣市場，積極拓展海外版圖，在推動既有策略及強化併購綜效下，以提升ROE為核心目標，持續為股東、客戶及員工創造更大的價值。至於永豐金股價超車玉山金，朱士廷稱讚玉山金是「可敬對手」，目前永豐金股價淨值比約1.9倍多，代表市場對永豐金的認同，這些年持續努力，「市場一定會給我們合理的評價」。