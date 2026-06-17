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▲午後突然變天，臺北市、新北市、基隆市、南投縣山區有局部豪雨發生的機率。（圖／NOWNEWS資料照）

午後對流威力升級，降雨回波陸續在台灣上空出現，中央氣象署今（17）日發布「豪雨特報」，提醒臺北市、新北市、基隆市、南投縣山區有局部豪雨發生的機率，新竹以北地區及苗栗、中部、宜蘭、花蓮、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。17日下午至17日晚上基隆市、北海岸、臺北市、新北市、南投縣山區桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區氣象署預報員劉沛滕提醒，今天鋒面逐漸北抬，不過受到西南風、午後對流影響，下午開始仍有雨勢出現在各地，中部以北地區及宜花山區雷陣雨較為明顯。明天西南風水氣進一步減少，清晨南部有短暫陣雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，中部以北山區有局部大雨發生機率。周五至下周二太平洋高壓增強，天氣轉趨穩定，僅各地山區午後有零星降雨。