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普羅珀的母親發現異狀大義滅親

▲白宮於14日當天舉辦一場盛大的終極格鬥冠軍賽（UFC），這是慶祝美國獨立250周年的系列活動之一。（圖／美聯社／達志影像）

每人面臨最高終身監禁的刑罰

美國司法部16日起訴了五名男子，他們涉嫌密謀在上週日川普生日於白宮舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）活動中，襲擊並殺害政府官員及其他與會人員。這5位被告身分已確認為：來自俄亥俄州的普羅珀（Tycen Proper）、來自密蘇里州的埃斯克里奇（Daniel Eskridge）、來自內布拉斯加州的阿爾瓦雷斯（Abraham Alvarez），以及來自加州的布羅亞（Bryan Roa）和湯馬斯（Michael Thomas）。所有人均被指控犯有謀殺共謀罪等多項罪名。當局表示，普羅珀的母親發現兒子最近的行為異常，包括大量購買槍枝以及在網路上發表偏激言論並與其他可疑人士聯繫，進而向警方舉報。調查人員表示，普羅珀在偵訊時告供稱，計劃發動一場「革命活動」，讓攜帶爆炸裝置的無人機在白宮附近的UFC賽場周邊引爆。根據法庭文件，其目的是迫使人群和「高價值目標」撤離，而槍手據稱已在出口處埋伏，伺機展開獵殺。調查人員指出，普羅珀的手機洩露了加密通訊軟體Signal上的聊天紀錄，其中約有19名涉案人員討論了可能的狙擊位置、無人機發射點以及逃跑路線。法庭文件顯示，聊天室中的一名用戶據稱討論了發起第二次美國革命，並稱「從大體上來說，我們的目標是『恢復舊共和國』。我們的憲政共和國已被企業、政治家和外國勢力竊取，他們篡奪了人民的權力」。調查人員表示，在跨州進行的搜查中，他們繳獲了步槍、手槍、彈藥、戰術背心、防彈板、無線電和其他裝備。司法部表示，如果共謀謀殺罪名成立，每位被告將面臨最高終身監禁的刑罰以及25萬美元的罰款。而在白宮區域內共謀實施暴力罪，最高可判處五年監禁。一名特勤局官員表示，由於調查人員及早掌握狀況，替活動追加實施安全措施，最終白宮UFC賽事沒有受到任何影響，川普甚至似乎不知道有這件已被瓦解的潛在攻擊計劃。然而，官員指出，調查目前仍在進行中，仍有嫌犯在逃。