(更新時間6/15 15:45 淹水警戒區域擴大)受到午後對流雲系發展旺盛影響，今（17）日午後全台各地都陸續降下大雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，並針對部分山區溪流發布國家級警報細胞簡訊。經濟部水利署15時20分也針對台北、新北、桃園以及南投發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。

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⚠️淹水警戒範圍

一級警戒
台北市：文山區（時雨量85毫米）
新北市：汐止區（時雨量42毫米
 

▲今（17）日15時10分，台北市文山區時雨量85毫米，水利署針對當地發布一級淹水警戒。（圖／水利署）
▲今（17）日15時10分，台北市文山區時雨量85毫米，水利署針對當地發布一級淹水警戒。（圖／水利署）
二級警戒
台北市：南港區
新北市：新店區 
南投縣：魚池鄉
桃園市：龍潭區


🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

⚠️國家級防災告警


影響地區：新北市石碇區
發布時間：6月17日15時16分

氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警，持續時間至17時16分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

▲氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警。（圖／中央氣象署）
▲氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警。（圖／中央氣象署）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...