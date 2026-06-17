(更新時間6/15 15:45 淹水警戒區域擴大)受到午後對流雲系發展旺盛影響，今（17）日午後全台各地都陸續降下大雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，並針對部分山區溪流發布國家級警報細胞簡訊。經濟部水利署15時20分也針對台北、新北、桃園以及南投發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。
⚠️淹水警戒範圍
一級警戒
台北市：文山區（時雨量85毫米）
新北市：汐止區（時雨量42毫米）
二級警戒
台北市：南港區
新北市：新店區
南投縣：魚池鄉
桃園市：龍潭區
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️國家級防災告警
影響地區：新北市石碇區
發布時間：6月17日15時16分
氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警，持續時間至17時16分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
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一級警戒
台北市：文山區（時雨量85毫米）
新北市：汐止區（時雨量42毫米）
台北市：南港區
新北市：新店區
南投縣：魚池鄉
桃園市：龍潭區
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️國家級防災告警
影響地區：新北市石碇區
發布時間：6月17日15時16分
氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警，持續時間至17時16分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。