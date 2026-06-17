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國民黨主席鄭麗文今（17）日召開訪美返台中外記者會，證實認真思考國防自主條例的可能性，她也希望智庫跟相關專家研擬，希望國民黨能作出積極貢獻，研擬國民黨提出方案的可行性跟可能性。國民黨主席鄭麗文今日召開訪美返台中外記者會，針對國民黨傳和智庫會談時，提出擬自提本土國防自主條例，她證實確實有提出具體說法跟主張，有關於本土國防產業製造的部份，尤其無人機的部分，美國智庫專家建議，國民黨應該提出自己的版本，所以她很認真思考可能性。鄭麗文說，國民黨是在野黨，沒有真正來自國防部提供的數字、資料，真的能提出版本？國防自主是國民黨最早提出的，但現在民進黨違反很多基本立法原則，還有很多弊案，所以她回來後，也希望跟智庫、專家積極研擬，由國民黨主動提出方案的可行性，她也表達，其實在台灣時就跟美國朋友表達，如果可以跟美方直接溝通，了解他們的專業意見、具體評估，若願意的話，國民黨是國會多數黨，也願意有直接交流的管道跟平台。對於是否談到美方第二波軍購，鄭麗文說美方沒有提到，但未來第二波軍購究竟會如何，有待觀察，但站在國民黨立場，會密切觀察未來走向跟動態，但也不要將這樣的動作無限上綱，認為美國未來可能會切斷跟台灣的軍事合作，或是再也不會有對台軍購，這樣也是過度解讀，國民黨還是非常重視跟美國的軍事合作，強化台灣國防力量的基本原則立場不會改變。