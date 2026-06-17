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國家隊 訓練營所在地 遭遇狀況與應對措施 德國 北卡羅萊納州溫斯頓-撒冷 實際目擊毒蛇（銅頭蝮），球員在訓練時需時刻注意腳下。 挪威 北卡羅萊納州格林斯伯勒 獲官方警告該地區銅頭蝮「非常常見」，中場球員為此表達強烈擔憂。 瑞士 加州聖地牙哥 官方社群發布基地周邊紅線劃分的「毒蛇警戒區」，目前尚未實際遭遇爬蟲類。 奧地利 加州聖塔芭芭拉 祭出嚴格禁令，全面禁止球員與工作人員騎乘自行車，以避免任何與毒蛇接觸的風險。

2026年FIFA世界盃戰火已經點燃，德國隊在首戰以7：1痛宰庫拉索，展現強大火力，不過球隊回到美國北卡羅萊納州訓練基地備戰後，場外卻出現意想不到的「蛇患」危機。德國隊在基地內驚見疑似毒蛇出沒，讓隊長基米希（Joshua Kimmich）坦言球員走路時都得特別注意腳下；不只德國，挪威隊位於北卡羅萊納州的訓練營也收到毒蛇警告，讓本屆世界盃備戰多了另類安全隱憂。對於正在美國備戰2026年世界盃的幾支歐洲勁旅來說，目前最大的威脅或許不是對手，而是潛伏在草叢中的毒蛇。德國國家隊隊長基米希（Joshua Kimmich）無奈透露，球隊在北卡羅萊納州溫斯頓-撒冷（Winston-Salem）的訓練基地遭遇了蛇類危機。「我們昨天看到了一條蛇，並被告知那是毒蛇。如果被咬到必須立刻送醫，雖然不至於致命，但絕對非常危險。我們正努力為足球界最盛大的賽事備戰，現在球員們卻在踏出每一步前都要先低頭盯著地板。」北卡羅萊納州棲息著37種蛇類，其中最常見的就是德國隊遭遇的劇毒「銅頭蝮」。然而，受害的歐洲球隊不只德國一支。根據北卡羅萊納州野生資源委員會資料，銅頭蝮是當地最常造成毒蛇咬傷事件的蛇種，比例高達約9成，也因此成為德國隊訓練基地最受關注的安全風險之一。該委員會指出，遭銅頭蝮咬傷後通常會出現明顯疼痛與腫脹，雖然多數情況不會危及生命，但仍必須嚴肅處理。基米希（Joshua Kimmich）也坦言，若不慎踩到這類毒蛇，後果恐怕相當嚴重。