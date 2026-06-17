我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前拋出震撼彈，喊話廢除監察院，更要藍白黨團否決29名監察委員和正副院長提名，民眾黨主席黃國昌、眾多藍委也表態廢除，不過國民黨中央過去主張是「廢人不廢院」，加上黨章強調「五權分立」，引發外界關注。對此，國民黨發言人牛煦廷坦言，要達成廢除監察院，恐怕不是一朝一夕做得到，黨中央、智庫、學者都會充分溝通，凝聚共識後再做合宜決定。國民黨黨章規定：「中國國民黨…奉行三民主義五權憲法之宗旨，力行民主憲政之理念，追求國家富強統一之目標，始終如一」，2024年黨團總召傅崐萁拋出廢監院的想法時，時任黨主席朱立倫給軟釘子，認為「不動憲法」情況下，讓考監兩院功能讓民眾接受；而鄭麗文時期的文傳會主委尹乃菁也曾說，國民黨主張「廢人不廢院」。針對廢除監察院態度一事，國民黨發言人牛煦庭說，從法理上的角度，如果要進行廢除監察院相關程序，本身有非常高的門檻。除了立法院要壓倒性一致共識外，還有一個超過 900 萬票的公民投票門檻，因此從政治實務上來講，要達成恐怕非一朝一夕所可以做得到。牛煦庭說，國民黨內也有很多不同意見，黨中央、黨團、智庫、學者專家都會充分溝通，凝聚共識後再做合宜的決定，人事同意權的部分，尊重黨團審查結果。至於被提名的新北市前副市長謝政達、前藍委廖婉汝相繼婉拒提名，黨中央是否有勸說？牛煦庭說目前無所悉，但在人事審查方面，最後審查畢竟在立法院，所以會尊重黨團最後決議。據了解，國民黨出動黨副主席兼秘書長李乾龍勸退謝政達，另外也請組發會主委李哲華勸退廖婉汝。