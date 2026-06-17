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▲歐洲球迷組織對本屆世界盃缺乏球迷隔離區發出嚴正警告，擔憂頻繁的門票轉售恐導致雙方死忠球迷混坐，進而引發嚴重的球場安全危機。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃開踢後話題不斷，但除了場上戰況，場外的票房爭議也持續延燒。部分比賽轉播畫面中出現大片空位，讓外界質疑高昂票價是否影響球迷進場意願，甚至形容看台「空位多到能躺平」。不過，國際足總（FIFA）對此並不認同，官方宣布前16場比賽累計進場人數已突破100萬人，滿座率高達99.34%，強調對目前上座情況「非常滿意」，也等同正面駁斥本屆世界盃票房慘澹的說法。在世界盃開踢前，外界就對高昂的門票價格感到擔憂。而這些疑慮似乎在上週四於墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行的南韓對捷克之戰，以及於加州灣區（Bay Area）卡達對瑞士的比賽中得到了印證，轉播畫面中明顯可見大片未售出的空位。然而，FIFA官方卻拿出了截然不同的數據。根據FIFA的統計，截至週一的賽事為止，前16場比賽總計有高達102萬8429名球迷進場，官方宣稱體育場的滿座率來到了驚人的99.34%。FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）更在個人Instagram上，曬出他與「第100萬名進場球迷」布倫（Aaron Bren）的合照，並寫道：「巨大的感謝獻給所有持續填滿體育場的熱情支持者，是你們讓這屆最具包容性的FIFA世界盃充滿了生命力。」票房爭議之外，球場內的安全管制也拉響了警報。歐洲足球支持者協會（Football Supporters Europe）執行長埃文（Ronan Evain）嚴正警告，本屆賽事缺乏球迷隔離措施，將帶來極大的「風險」。「對於這樣的大型錦標賽來說，沒有實施球迷隔離區是極不正常的。」埃文接受BBC體育採訪時指出：「最令人擔憂的是，因為大力推動門票的購買與轉售，FIFA其實根本不清楚究竟是誰拿到了這些門票。因此，『A隊』的死忠球迷被夾在『B隊』群眾中間的可能性與風險，比以往任何時候都要高。」對此，FIFA內部消息人士出面緩頰，強調各國最死忠的球迷其實已被集中安排在受到嚴格管控的「參賽成員協會（PMA）」專屬配額區域內，以確保基本觀賽安全。