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▲傅子純生前開車耍寶，提醒老婆若自己睡著要記得打醒他。（圖／翻攝自臉書）

八點檔一哥傅子純7日因為疑似急性白血病（急性血癌），肺炎併發敗血症猝逝，享年46歲，遺孀Corrinna連日來透過私人臉書台發文追思亡夫，她今（17）日公開一則短片，正在開車的傅子純，搞笑地跟坐在副駕的老婆說「如果我睡著妳記得把我打醒」，讓Corrinna表示：「我怎麼捨得打你...」許多粉絲則紅了眼眶。曝光的私人影片，戴著眼鏡的傅子純正在開車，疑似因為想打瞌睡，他笑著對坐在副駕的老婆說：「等一下如果我不小心睡著妳記得把我打（醒）！」邊講還邊做出被人呼巴掌後眼鏡歪掉的狼狽表情，相當耍寶，逗得太太忍不住發出笑聲。Corrinna寫下：「我怎麼捨得打你，神隊友你一直牽著我的手，最記得你帶我去某個廟會有一位瘋狂粉絲要拉我，你直接出手擋掉，那一刻我就認定你是會保護我一輩子的人。」她跟傅子純說「你先走留下我獨自去看看那邊的環境打點一切，到時再來接我」並表示2位老媽媽都會在那裡協助他，不用怕不知道怎麼做。最後，Corrinna要傅子純不要掛心她，「我沒關係的，別擔心我。我很愛你很愛你，我知道你也一樣。我們會找到彼此的，你有我的定位，定位永遠為你開著沒關掉。」影片和文字觸動網友淚腺，「思念是一個很難修的課題，子純老婆妳要撐住啊」、「很感謝妳的影片可以讓我們繼續想念子純」、「節哀順變保重身體喔！」