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日本女星永野芽郁去年爆出和已婚男星田中圭的不倫戀，演藝事業遭到重創，在沉寂一年多後，永野芽郁正式展開復出腳步，她的最新寫真書《MAGNOLIE》將在本月21日發售。據悉，她也首度透過書中的長篇訪談再次談及感情爭議，重申當時立場「沒有不倫戀」，強烈否認外界指控。去年4月，永野芽郁遭《週刊文春》爆料與已婚男星田中圭傳出不倫戀情，之後又被指與另一名韓國男演員關係密切，陷入腳踏兩條船疑雲。消息曝光後引發外界高度關注，清新形象受到重創，多家企業陸續撤下廣告代言，原定演藝計畫也受到影響，一度傳出她曾認真考慮退出演藝圈。不過永野芽郁始終否認相關報導內容，像是去年底更新部落格時，她曾表示自己有許多想說的話，卻因各種原因無法立即開口，希望未來能在適當時機親自向大家說明。據娛樂圈相關人士透露，即將發售的寫真書與風格書收錄了長篇專訪，內容預計也將提及當年的不倫戀和劈腿疑雲，而她的立場與風波爆發時並無改變，依然堅決否認所有指控。消息人士表示，永野芽郁一直抱持著「自己沒有做錯任何事」的想法，因此即使重新提起一年前的爭議未必是最佳選擇，她仍希望能親自說明並解釋清楚。書中還收錄了永野芽郁去年赴菲律賓拍攝的寫真作品，記錄她的私服穿搭、日常生活與個人想法。永野芽郁在書中寫道，希望自己能像仰望天空綻放的木蘭花一樣，擁有柔韌而堅強的內心，也期待透過書中每一頁內容，向粉絲傳遞最真實的自己。據了解，新書發售後還將於大阪等三座城市舉辦紀念活動。除了新書之外，永野芽郁主演的Netflix電影《我的瘋狂女性主義女友》也預計於今年上線。日前公開的宣傳照中，她以俐落短髮造型亮相，引發不少討論，演藝圈消息人士還透露，永野芽郁目前已開始準備下一部作品。