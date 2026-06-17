我是廣告 請繼續往下閱讀

Meta災情因刪數發部預算？黃國昌反嗆：民進黨只有這101招

Meta旗下社群近日在國內爆發大規模停權災情，不分藍綠白都遭停權，前民眾黨主席柯文哲與立院黨團的帳號也遭殃。網友質疑是民眾黨主席黃國昌當年反對《數位中介服務法》，去年還大刪數發部預算，現在卻要數發部管Meta。對此，黃國昌今（17）日回應表示，民進黨只會用藍白刪預算這種101招，來轉移焦點。民眾黨中央黨部今日下午舉行「莫名停權！台灣失守的數位主權！」記者會，針對綠營側翼質疑黃國昌反對數位中介法，現在出事也是你們在哭，黃國昌說，殊不知2022年他人根本不在立法院，但沒有關係，要討論數位中介法，就來好好地討論數位中介法，當初的數位中介法，大家如果還記憶猶新的話，是因為這個草案直接的戕害言論自由，可以直接Ban（禁）掉個人的社群帳號。 NCC當初提的這個東西以後引發在網路上面，以及台灣社會非常強烈的反彈非常強烈，當時是由行政院院長蘇貞昌因為該法的爭議直接介入，要求NCC處理這一件事情。黃國昌說，當時的總統蔡英文針對NCC所提出來的數位中介法草案，蔡英文說，「言論自由是憲法賦予人民的權利，也是民主社會的基石，捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場，不足的政策要加速修法，溝通不夠完善，不夠全面的政策要加強溝通」。然後呢，然後就沒有然後了。現在國家面對一些重要的問題的時候，執政黨政府不是面對問題，解決問題，他們是處理的方式，就是透過側翼、透過網軍想要來洗記憶，想要來帶風向，想要來移轉問題的焦點，這才是真正問題的根源。媒體詢問網路上質疑藍白刪數發部預算才導致Meta災情？黃國昌說，刪預算這樣子的說辭，完全就是民進黨迴避問題、移轉問題焦點，利用資訊落差的拙劣手法，回去看一看數發部刪的預算都是拿納稅的錢，大把納稅的鈔票拿去補助一些莫名其妙的計畫，花了好幾千萬，甚至上億的計畫，結果交出來的東西，根本比一般大學生的報告還不如。黃國昌說，他之前還在立法院服務的時候，他數度對數發部提出質詢。 就是在解決這個問題。 結果現在數發部消極的不作爲，沒有辦法採取有效的措施。 請問跟數發部拿去大撒幣，拿人民的納稅錢去補助、去委託一些根本沒有任何時效性的計畫，兩者之間到底有什麼關係？黃國昌批評，民進黨這樣的操作不僅僅沒有辦法解決問題，更是讓引導整個社會在進行所謂反智化的一個傾向，反正現在民進黨只要碰到任何的事情，就膝反射說預算被刪，之前毒駕的問題也是一樣，毒駕為什麼會這麼嚴重，因為預算被刪？ Meta無預警的停權，數發部為什麼毫無作為，因為預算被刪？ 不管是遇到任何的問題，民進黨現在只有101招，叫做預算被刪，請民進黨停止這一種毫無意義，又沒有辦法解決問題的操作，真的是丟人現眼。