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韓國瑜當年「跳船選總統」！漂浪島嶼：蔣萬安不太可能參選2028

台北市長蔣萬安不僅在城市治理創下政績，促首都榮獲「李光耀世界城市獎」特別獎，同時對內政議題也積極表態，近日拋出「廢除監察院」主張，疑釋出參選總統的訊號，而台中市長盧秀燕首當其衝。對此，作家「漂浪島嶼」分析，蔣萬安猶如國民黨乍現的太陽，正是因為北市的地利之便，不過他認為其參選2028不太可能，更提及韓國瑜的前車之鑑。漂浪島嶼指出，盧秀燕以媽媽市長形象，打造照顧人民的溫馨人設，成為國民黨的月亮，但是月光難敵日焰；蔣萬安有如國民黨乍現的太陽，主要是因為地利之便，幾乎各種政府政策、時事議題，即便超越市政，記者都會就近詢問蔣萬安意見，他非常善用金句，直接反戳打臉綠營，儼然形成國民黨內頭號重砲手。漂浪島嶼直言，蔣萬安的支持氣勢、網路聲量，成為黨內佼佼者，甚至民間已有直取2028的呼聲，形成國民黨內的日月之爭。但是2028蔣萬安出征，首先面臨是黨內人選衝突，其次是藍白合的整合，最後關鍵是韓國瑜市長「跳船選總統」，最終大敗的前車之鑑。「所以種種思考，蔣萬安不太可能參選2028。」漂浪島嶼進一步說明，時間還有一年多，如果國民黨推出候選人，支持度如果無法逼進綠營，甚至吸引不了白營選票，可能再度發生當年期待高人氣韓國瑜，代表國民黨出征，以初選擠掉朱立倫、郭台銘，重回陣前換將的歷史循環。