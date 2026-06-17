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▲適逢端午節前夕，李雅英、Jessy也與長輩們一同體驗台式包粽，感受傳統節慶文化。（圖／三得利提供）

▲李雅英、Jessy與長輩們合影，還教導他們唱跳。（圖／三得利提供）

三得利健益「Be supporters!」今（17）日攜手Fubon Angels人氣成員李雅英、Jessy，走訪新北市三重興穀社區長照機構，舉辦「Be supporters!」樂齡應援齊慶端午活動。2人不僅化身「橘應援團」招募大使，帶領現場長輩熱血齊跳富邦悍將招牌應援曲《Hands Up》，更跨世代一同體驗台式包粽。喜愛台式粽子的李雅英面對豐盛餡料，忍不住用中文直呼：「我全都要！」，逗得全場開懷大笑，為樂齡健康應援行動開啟全新里程碑。台灣已正式邁入超高齡社會，高齡者的健康促進與社交參與成為社會重要課題。三得利健益長期深耕台灣銀髮健康議題，「Be supporters!」計畫自2023年在台啟動至今，已邁入第4年，並於去年正式成立「橘應援團」，核心理念即是希望透過熱血的棒球應援文化，陪伴長者從「被照顧者」轉變為主動參與、為他人加油的「支援者」。「Be supporters!」計畫今年預計再新增8間合作機構，年度目標累計陪伴650位長者。期盼讓更多樂齡族群接觸棒球文化，在充滿活力的應援互動中找到生活重心，展現銀髮世代的獨特光采。為了讓更多長輩感受棒球應援的魅力，今年三得利健益特別邀請Fubon Angels的李雅英與Jessy擔任「橘應援團」招募大使。兩人在活動現場化身「應援導師」親自示範教學，帶領長輩一起挑戰富邦悍將招牌應援曲《Hands Up》，透過簡單易學的動作與輕快律動，瞬間炒熱全場氣氛，讓日照中心搖身一變成為熱血的球場看台，阿公阿嬤們也展現滿滿活力，用行動證明「熱血應援，絕不分年齡」！適逢端午節前夕，李雅英、Jessy也與長輩們一同體驗台式包粽，感受傳統節慶文化。透過手作交流與溫暖陪伴，現場歡笑聲不斷，展現跨世代共融的溫馨情誼。李雅英開心表示：「這是我第一次和台灣的阿公阿嬤一起包粽子，長輩們手法超專業，還一直熱心指導我！看到大家跳應援舞時閃閃發亮的眼神，真的讓我非常感動，這份熱情完全不輸球場的球迷！」當被問到韓國的節慶傳統時，雅英回憶道，每逢節日全家人都會齊聚奶奶家，一起準備豐盛的傳統料理。至於是否也體驗過「有一種餓叫阿嬤覺得你餓？」雅英笑著表示：「我想全亞洲的長輩都一樣，永遠都擔心孫女太瘦、吃得不夠飽！」而平時就與家人感情深厚的Jessy，過節的時候有空就會回阿嬤家，吃她包的粽子，Jessy回味道：「最喜歡吃阿嬤親手做的粽子，尤其我本身很喜歡吃控肉和鹹蛋黃，所以阿嬤包的南部粽一直都是我的最愛，又因為太喜歡阿嬤的手藝，以前還特別跟著從備料到綁繩一步步學包粽子，希望能把這個味道傳承下去。」今天來到興穀日照中心，看到這麼多厲害的阿公阿嬤，就好像回到家看到自己的阿嬤一樣親切。Jessy隨後也感性地說：「與其說是來為長輩應援，不如說是我們被長輩們滿滿的活力與溫暖給療癒了。希望透過『Be supporters!』計畫，能鼓勵更多長者走出家門，在應援中找到快樂與自我價值！」活動尾聲，李雅英與 Jessy 也準備「Be supporters!」應援扇贈送給現場長輩留念，並一同留下跨世代交流的珍貴大合照，為今年的端午節留下最美好且難忘的回憶。