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一籮筐市政問題沒解決！陳君瑋酸：火鍋是最差的比喻

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，市長蔣萬安率團飛往新加坡領獎，他在致詞時提到，台北的多元文化與包容性，猶如一鍋「辣鮮香、各種食材完美融合」的火鍋，卻被抓包已4度用了相同比喻，再度挨酸「蔣稿機」。對此，「熊大律師」陳君瑋吐槽，蔣萬安的「火鍋論」，恐怕只會讓市民更加深「市長無能」的印象。陳君瑋表示，蔣萬安用火鍋比喻是最差的比喻，更何況連講數次。他提到，台北是個大盆地，天氣異常悶熱，提到火鍋，市民就會開始思考，這4年蔣萬安針對台北盆地相關議題做得如何？盆地最應該解決的綠能、氣候變遷做了什麼？似乎沒有，只讓人想到無菸吸煙室。陳君瑋續指，盆地的水利開發，淹水問題做了甚麼？最會淹水的社子島，到目前還是一籌莫展；另外，由於盆地通常地勢平坦、交通便利，容易吸引大量人口聚集，進而產生房價高漲、交通壅塞等問題，而房價部分居高不下，社會住宅也沒有任何進展，內湖交通擁擠問題，到目前為止也還是沒有解決。最後，陳君瑋更是狠酸，蔣萬安有很好的外表與口條，但是演講內容選了一個對自己不利的「火鍋論」，還連講好幾次，恐怕只會讓市民烙印「市長無能」的更深印象。