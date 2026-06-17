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貝瑞對SpaceX提出質疑

電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）16日表示，自己沒有持有任何SpaceX的相部位，「既沒有做空，也沒有做多」。雖然貝瑞認為SpaceX目前接近3兆美元的市值太誇張了，讓他有想要做空的衝動，但是做空SpaceX的相關選擇權太貴了，所以最終他還是決定放棄。根據《CNBC》報導，貝瑞在他個人的Substack發文表示，自己曾經深入檢閱過幾項與SpaceX相關的看跌期權交易，但最終全部放棄了。貝瑞說自己確實有心動，但還是忍住。他認為，如果運氣好的話，SpaceX股價未來將在200美元中段價位穩定盤整，這樣看跌期權鏈的波動率也將逐步消退。貝瑞認為SpaceX「本質上是一家小型太空公司、一家利基型電信公司、一家陷入困境的社群媒體公司，以及一家輕量級版本的Coreweave」。貝瑞指出，SpaceX的年營收不到200億美元，但市值卻已遠遠超越許多老牌企業與產業規模，包括已經超車「股神」巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway），甚至高於許多產業與國家經濟體的總市值。貝瑞表示，「波克夏是兩位這世代最偉大的投資人，耗費畢生心血努力建立起來的」，但SpaceX上市短短三天，市值已經達到波克夏的2.5倍。貝瑞上月也曾示警說，如今股市上漲已不是因為就業數據或消費者情緒改善，而是因為投資人相信AI能持續推動行情，這讓他感覺很像1999年至2000年網路泡沫的最後階段。