運動鞋老牌霸主Nike在2020年曾為慶祝滑板項目登上東京奧運，破天荒與7-11推出聯名鞋，最終卻未如願發售。但根據外媒報導與業界爆料，Nike近期將推出Nike Air Max 95限定配色，並以7-11招牌顏色為靈感，雖然並非官方正式聯名，但這雙限定超商球鞋外型一公布，瞬間引爆全球球迷話題，甚至還有台灣網友幽默表示「應該配給7-11員工一人一雙」、「店員應該都要買」。
Nike超商神鞋爆紅瘋傳！台灣人全看傻：7-11員工該普發
綜合外媒報導，專門分享Nike Air Max 95消息的運動網站110slad，近日搶先曝光一雙即將發售的Nike Air Max 95新品，雖然並非Nike與7-11的聯名鞋，但致敬了7-Eleven的經典招牌橘綠紅色調，以其為靈感而打造的限定外型，堪稱是今年度最讓人期待的超商神鞋。另根據爆料，Nike未來還有計劃推出另一款以日本知名便利商店「Lawson」為靈感的 Air Max 95 限定配色。
值得一提的是，Nike在2020年曾為了慶祝東京奧運首次出現滑板項目，進一步推出7-ELEVEN x Nike SB Dunk Low鞋款，同樣以經典橘、綠、紅與白色為基調，除了Nike標誌勝利勾勾外，鞋跟處還有7-11商標，濃濃的街頭味搭配聯名稀有性，讓這雙鞋在未開賣就吸引鞋圈討論度，但最後因新冠疫情爆發導致奧運延期，最終無緣正式發售。
不過Nike Air Max 95「7-Eleven」配色再次圓了上次沒辦法發售的夢，儘管並非官方聯名，但也因超有質感的配色引發全球粉絲討論，甚至有台灣網友驚訝表示「應該配給711員工一人一雙」、「這雙店員可買」、「穿這雙去買咖啡可以打折嗎」、「其實不難看欸」，甚至有人敲碗全家、萊爾富也該有類似致敬鞋款。
Nike Air Max 95「7-11配色」太潮！最快2026夏季發售：售價曝光
據了解，Nike Air Max 95「7-Eleven」鞋款主要採用麂皮鞋面，配色使用健身紅、運動綠和亮橙色，完美呈現7-11經典招牌色系，藉由絨毛感的麂皮材質，打造更時尚又有街頭風味的造型。此外，鞋脊、鞋舌覆面、鞋頭和外底則採用了淺棕色，似乎是向超商中常見的牛皮紙袋元素致敬，另加入白色和帆白色點綴，讓整體顏色更柔和又百搭。
Nike Air Max 95「7-Eleven」貨號為IR1944-102，預計將在2026年夏季發售，僅提供男鞋尺碼，價格則定為210美元（約新台幣6630元）。目前部分運動鞋網站或特定零售商如Foot District、StockX已率先上架商品相關資訊，不過正式發售資訊仍以官方為主。
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綜合外媒報導，專門分享Nike Air Max 95消息的運動網站110slad，近日搶先曝光一雙即將發售的Nike Air Max 95新品，雖然並非Nike與7-11的聯名鞋，但致敬了7-Eleven的經典招牌橘綠紅色調，以其為靈感而打造的限定外型，堪稱是今年度最讓人期待的超商神鞋。另根據爆料，Nike未來還有計劃推出另一款以日本知名便利商店「Lawson」為靈感的 Air Max 95 限定配色。
不過Nike Air Max 95「7-Eleven」配色再次圓了上次沒辦法發售的夢，儘管並非官方聯名，但也因超有質感的配色引發全球粉絲討論，甚至有台灣網友驚訝表示「應該配給711員工一人一雙」、「這雙店員可買」、「穿這雙去買咖啡可以打折嗎」、「其實不難看欸」，甚至有人敲碗全家、萊爾富也該有類似致敬鞋款。
Nike Air Max 95「7-11配色」太潮！最快2026夏季發售：售價曝光
據了解，Nike Air Max 95「7-Eleven」鞋款主要採用麂皮鞋面，配色使用健身紅、運動綠和亮橙色，完美呈現7-11經典招牌色系，藉由絨毛感的麂皮材質，打造更時尚又有街頭風味的造型。此外，鞋脊、鞋舌覆面、鞋頭和外底則採用了淺棕色，似乎是向超商中常見的牛皮紙袋元素致敬，另加入白色和帆白色點綴，讓整體顏色更柔和又百搭。
Nike Air Max 95「7-Eleven」貨號為IR1944-102，預計將在2026年夏季發售，僅提供男鞋尺碼，價格則定為210美元（約新台幣6630元）。目前部分運動鞋網站或特定零售商如Foot District、StockX已率先上架商品相關資訊，不過正式發售資訊仍以官方為主。