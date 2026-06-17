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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，除了場上賽事有許多討論話題，場外的花絮同樣引發熱議。近期一名阿根廷網紅「Elscarso」在個人社群發起一項企劃，目標要讓本屆世界盃「最不為人知」的足球員在網路上爆紅，最後他鎖定了32歲紐西蘭後衛佩恩（Tim Payne），結果不到24小時，佩恩就從默默無聞球員變成爆紅的明星球員，IG追蹤數從5000人爆衝到近600萬人，本人也發片致謝，感謝「Elscarso」讓他成為網路紅人。32歲的紐西蘭後衛佩恩（Tim Payne）在一夜之間成為網路紅人，不到24小時從默默無聞到名聲大噪。這聽起來像是電影裡才有的情節，但卻是真實發生在佩恩身上的故事。而讓佩恩一夜爆紅的幕後功臣，就是一位阿根廷網紅「Elscarso」。他在個人IG上社發布影片，決定發起一項挑戰，目標是讓這屆世界盃上「最不為人知」的足球員在網路上爆紅。為了找到這個人，「Elscarso」翻遍了本屆所有參賽球隊的名單，最終找到了這名32歲的紐西蘭後衛。「如果我們讓世界盃上最默默無聞的球員成為主角會怎樣？如果有一個球員能讓我們所有人團結在一起，不分國籍都去支持他，會發生什麼事？佩恩是一名防守球員，他面臨著一項非常艱巨的任務，幫助紐西蘭贏得他們在世界盃歷史上的第一場勝利。」結果不出所料，「Elscarso」的影片在短短幾分鐘內便迅速病毒式傳播。佩恩原本的IG粉絲數還不到5000人，但在最初的幾個小時內，這個數字開始呈指數級增長。佩恩帳號裡的每篇貼文都塞滿了加油打氣的留言，按讚的通知更是如潮水般淹沒了球員的手機。最終，粉絲數突破了100萬大關，而且是在不到24小時內達成的。這個現象隨後在足球界的各大社群帳號中引發迴響。最後，在廣大網友的熱烈要求下，佩恩本人也開口回應了。他發布了一段影片，向所有新關注他的粉絲致謝，特別點名感謝讓這一切成真的阿根廷網紅。然而，這股熱潮並未就此止步。網友們持續轉發他的貼文，讓更多人認識這位球員。隨著世界盃賽事如火如荼展開，佩恩的IG帳號粉絲數已飆升至將近600萬，而且數字還在持續往上攀升。這可謂是世界盃的另一個奇蹟，不過紐西蘭在小組賽首戰並未贏球，以2：2跟伊朗踢成平手，收穫1分積分，並列G組第1。