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▲民進黨提名林月琴（左）參選苗栗市長。右為民進黨主席賴清德（圖／記者葉政勳攝）

▲民進黨提名林月琴參選苗栗市長。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨（17）日召開提名記者會，黨主席賴清德宣布，將由吳淑瑾代替丈夫陳光復參選澎湖縣長，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。賴清德在致詞時表示，對民進黨而言，苗栗是艱困選舉，苗栗市長選舉更是困難中的困難，民進黨雖尚未取得多數鄉親的肯定，但民進黨從未放棄想要建設苗栗縣、服務鄉親的機會；林月琴則說，今年還沒過一半，苗栗市就已經發生近十件吸食毒品後駕車的案件，他從事社會福利工作時，深刻了解毒品對社會的影響有多深，他在職取得犯罪學博士學位，就是期待有能力面對人民最困擾的社會問題。賴清德在提名記者會上表示，林月琴在擔任立委前，在兒少、青年、婦幼、家庭社會工作，已經從事30年，當林接受民進黨擔任不分區立委時，當時抱負是，將30年的社會工作服務經驗帶入立院，2年多來，林完全照著使命進行，其表現沒有讓社會失望，連續四個會期獲得公督盟國會評鑑優秀立委的肯定，並推動許多社會福利法案。賴清德提到，苗栗縣長選舉，對民進黨是艱困選區，苗栗市長選舉更是困難中的困難，民進黨雖尚未取得多數鄉親的肯定，但民進黨從未放棄想要建設苗栗縣、服務鄉親的機會，因此這次縣長提名陳品安、市長提名林月琴，都是最好的人選。賴清德透露，當他徵詢林月琴是否投入選舉時，對方的答案讓他詫異不已，林沒有第二句話，僅稱「我是苗栗縣的女兒、客家妹，出外多年，非常希望苗栗縣能跟得上進步腳步，若有機會願意投入選舉，把30多年社會公益經驗、立院2年國家視野，帶回故鄉苗栗縣，進行市長參選」。林月琴表示，他30年來投入兒少及社會弱勢的服務工作，陪伴許多家庭走過人生最艱難的時刻，長期以來，他做的都是照顧人的工作，所以善於傾聽，他知道長輩與孩子的需求，更知道年輕人顧老顧小的辛苦，因此，顧好每一個家，就是他參選的理由。林月琴提到，要好好經營苗栗地區，他從來都認為，不應該只計較服務鄉親的層級與位置，從中央到鄉鎮市，每一個層級都要兼顧，因此對他而言，這不是投入一場艱困地區的選戰，而是投入一場讓家鄉變得更好的選舉，要顧好苗栗就要人從基層開始，層級大小從來都不是他考慮的因素，如何把苗栗市政做好才是他在意的事情。林月琴說，跟苗栗鄉親互動時，他們提到毒品與治安問題對社區安全的威脅，年初才有吸食毒品後在南苗市場拿刀傷人的案件，今年還沒過一半，苗栗市就已經發生近十件吸食毒品後駕車的案件，他從事社會福利工作時，深刻了解毒品對社會的影響有多深，他在職取得犯罪學博士學位，就是期待自己有能力面對人民最困擾的社會問題，「苗栗市需要一位能夠診斷治安問題，我要讓孩子遠離非法營業場所，不必在充滿治安疑慮的環境中長大」。林月琴也說，在苗栗市參與各項活動時看到許多長輩，苗栗市的高齡人口佔22%，高過於縣平均，未來照顧需求只會持續增加，他認為應引進中央級資源，將醫療及社福整合在社區，建制社區整合式照顧體系，更要推動智慧醫療與高齡健身，讓長輩在苗栗活得健康、有尊嚴，這不只是市政不能迴避的議題，更是需要有他這樣擁有社福專業的市長來推動。林月琴認為，苗栗市位在桃竹苗大矽谷的重要節點之一，他的市政願景是要全面改善苗栗市前往竹南、銅鑼科學園區的交通接駁，並結合聯合大學的研發與工業設計能量，發展軟體設計、AI數據後勤與青年創生，讓苗栗市成為串聯南北的山線一級生活城市。林月琴談到，他的目標很清楚，讓年輕人不用離開家鄉，才能找到好工作，也讓長輩不用等到逢年過節，才看得到自己的孩子，「我很清楚，我的責任，就是走進苗栗市每一個社區，親自告訴鄉親，民進黨是一個更好的選擇。我希望苗栗市的鄉親給我一個機會，讓月琴和大家一起打拚」。