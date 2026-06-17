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國民黨主席鄭麗文甫結束訪美行程返台，立法院長韓國瑜預計本月21日接續訪美，民進黨團幹事長莊瑞雄透露，美方這次邀請韓國瑜出訪的規格很高，並認為鄭麗文此次訪美成果，很難拿來跟韓國瑜比較；資深媒體人尚毅夫、陳東豪今（17）日主持《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》時，尚毅夫說到，韓國瑜是立法院長，美國會給面子，不會有什麼洗臉。主持人尚毅夫指出，鄭麗文訪美前，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯有來台中會見鄭麗文，民眾黨主席黃國昌1月訪美也是AIT安排，而韓國瑜是美國聯邦參議院外交委員會正式邀請，美國國務院就是該委員會在負責的單位，認為如果安排韓一行人會見國務院官員，「好歹國務院也要賣一下參院外交委員會的面子嘛！」尚毅夫回顧，參院外委會共和黨籍主席里契、民主黨首席議員夏欣等37名國會議員，今年2月曾致函韓國瑜、黃國昌等人，希望立法院通過軍購預算，其中夏欣3月有來台灣拜會韓國瑜，並強調軍購要通過，而鄭麗文在華府會見的聯邦眾議院外交事務委員會印太主席金映玉，也在這37名國會議員當中，這些人見到了鄭麗文，「言語之間，對於軍購他們會客氣嗎？」主持人陳東豪認為，韓國瑜這次「帽子有被漂白」，因為其後續的政治動作比盧秀燕有效；尚毅夫也說，韓國瑜是立法院長，美國會給面子，不會有什麼洗臉。尚毅夫指出，軍購案三讀通過後，AIT處長谷立言有去會見韓國瑜表示感謝，因此認為韓國瑜此次的訪美行程，AIT與國務院一定會幫忙安排。