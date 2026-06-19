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▲《阿斯達年代記》演員群端午節喊「包中」。（圖／翻攝自NOWNEWS YT）

一年一度的端午連假又到來，說到端午節習俗一定不能忘記吃粽子、掛香包、滑龍舟等各式活動，而韓國男星宋仲基多年前也曾經體驗過台灣端午文化，不僅收到特製「巨無霸粽子」香包，還現場學中文大喊「包中」，讓粉絲至今印象深刻。2019年年中，宋仲基主演戲劇《阿斯達年代記》開播，為了和台灣粉絲宣傳電視劇，宋仲基、張東健、金智媛與金玉彬登上了台灣Netflix頻道，官方也為他們準備了端午節驚喜，其中宋仲基與張東健收到長寬各30公分的特大號粽子造型香包，以象徵「大紅大紫」的紫色設計，還繡上金龍圖案，相當吸睛。看到巨型粽子香包後，宋仲基忍不住當場笑出來，在工作人員教學下學習中文應景吉祥話「包中」，向台灣粉絲獻上端午節祝福，訪問時他更對粽子香包感到十分新奇，頻頻拿起來狂聞，還開心直呼：「好香喔！」在得知台灣端午節有吃粽子的習俗後，宋仲基與其他演員也表達濃厚興趣，希望未來有機會能親自品嚐真正的台灣粽子。值得一提的是，韓國其實也有端午節文化，只是慶祝方式與台灣截然不同，傳統上男性會進行韓式摔跤，女性則會盪鞦韆，共同歡度佳節。