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國民黨主席鄭麗文昨日結束為期15天的的訪美行程，此前傳出與美國國安會的會面被取消、國務院派「科室級」官員接見，近日更有報導引述美方政界人士，指鄭麗文訪團透過美國遊說公司申請國會幕僚導覽，但未承認成員有鄭麗文，被美國聯邦眾議院「中共問題特設委員會」取消會面；資深媒體人尚毅夫、陳東豪今（17）日主持《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》時，尚毅夫指出，鄭麗文在華府時，參議院軍事委員會通過的一項法案，把「台灣安全合作倡議」修改成「第一島鏈安全合作倡議」，打臉鄭麗文所謂的「終結上世紀冷戰時期的第一島鏈思維」。據媒體引述美方人士報導，鄭麗文曾分享她今年4月與中共總書記習近平會面握手的經驗，並形容習近平的手「又大又厚實，柔軟得像雲朵」，鄭還曾詢問算命師其手相，對方稱「這是成功者的手相」；主持人陳東豪直言，「她跟美國人講這個？」主持人尚毅夫說到，鄭麗文總是會創造大家的樂趣，「國民黨因為這個樂趣，很多人頭都低低的。」尚毅夫直言，「美國打臉（鄭麗文）是打得一蹋糊塗！」尚毅夫補充，鄭麗文本月11日會見美國聯邦參議院軍委會共和黨參議員蘇利文，對方曾在聽證會點名國民黨刪國防預算是玩危險遊戲；且鄭麗文在華府時，參院軍委會通過2027財政年度國防授權法案，其中把「台灣安全合作倡議」修改成「第一島鏈安全合作倡議」，打臉鄭麗文所講「終結上世紀冷戰時期的第一島鏈思維」。