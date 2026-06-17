AI影片生成再升級，馬斯克旗下xAI正式推出Grok Imagine Video 1.5，主打「圖生影片」功能，使用者只要提供一張靜態圖片，再輸入文字描述想要的動作、鏡頭運動、氛圍與音效，就能把照片變成一段會動的短影音。官方指出，新版模型25秒就能生成6秒高畫質影片，速度更快，同步強化動作連貫性、物理效果與音訊同步，讓AI短片更接近完整影像作品。
Grok Imagine Video 1.5是什麼？
Grok Imagine Video 1.5是xAI旗下Grok Imagine系列的AI影片生成模型，主要功能是將單張圖片轉成動態影片。舉例來說，使用者上傳一張商品照，可以讓鏡頭慢慢推近；上傳一張人物照，也能讓背景產生風吹、光影變化或人物輕微動作。
和一般修圖工具不同，Grok Imagine Video 1.5能透過AI理解圖片中的物件、構圖、光線與場景，再依照文字指令生成影片。官方也強調，新版會盡量保留原始圖片的細節與風格，讓成品看起來像是從原本那張圖自然延伸出來。
6秒影片約25秒生成
這次最大亮點之一，就是生成速度明顯提升，xAI表示，Grok Imagine Video 1.5 Fast可在約25秒內生成一段6秒、720p高畫質影片；相較前一代模型需超過40秒，新版快上許多。除了速度變快，影片品質也同步升級，官方指出，新版在聲音、環境音、對白同步、動作連貫性與物理表現都有改善，例如物體移動更自然，人物動作較不容易變形，聲音效果也會和畫面動作更貼合。
哪些人可以使用？收費方式？
一般用戶可透過Grok免費方案體驗部分功能，但若要較高額度使用AI圖片與影片生成，需升級SuperGrok；開發者若透過xAI API使用，則採按秒計費，720p影片每秒0.14美元，6秒影片約0.84美元，不用30元台幣就能產出極有質感影片。
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Grok Imagine Video 1.5是xAI旗下Grok Imagine系列的AI影片生成模型，主要功能是將單張圖片轉成動態影片。舉例來說，使用者上傳一張商品照，可以讓鏡頭慢慢推近；上傳一張人物照，也能讓背景產生風吹、光影變化或人物輕微動作。
和一般修圖工具不同，Grok Imagine Video 1.5能透過AI理解圖片中的物件、構圖、光線與場景，再依照文字指令生成影片。官方也強調，新版會盡量保留原始圖片的細節與風格，讓成品看起來像是從原本那張圖自然延伸出來。
這次最大亮點之一，就是生成速度明顯提升，xAI表示，Grok Imagine Video 1.5 Fast可在約25秒內生成一段6秒、720p高畫質影片；相較前一代模型需超過40秒，新版快上許多。除了速度變快，影片品質也同步升級，官方指出，新版在聲音、環境音、對白同步、動作連貫性與物理表現都有改善，例如物體移動更自然，人物動作較不容易變形，聲音效果也會和畫面動作更貼合。
哪些人可以使用？收費方式？
一般用戶可透過Grok免費方案體驗部分功能，但若要較高額度使用AI圖片與影片生成，需升級SuperGrok；開發者若透過xAI API使用，則採按秒計費，720p影片每秒0.14美元，6秒影片約0.84美元，不用30元台幣就能產出極有質感影片。