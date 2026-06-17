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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受專訪時，針對內湖通勤尖峰塞車議題，提出工時交錯、彈性工時再放寬、以及規劃在地婚育宅、科技宅、青年宅等，但遭藍營質疑，國民黨桃園市議員凌濤就直呼，沈伯洋提出「在內湖工作的人住在內湖，也就不會塞車」的說法，不僅脫離現實，更讓市民聽了啼笑皆非；沈伯洋則澄清，從未說過上述言論。沈伯洋則澄清，他從未說過上述言論，節目影片與錄音都在，任何人可以查證他當時強調，交通黑暗期的解方，除了讓企業的工作時間交錯，還有最基本的「住宅可以容納在這邊工作的人」，內湖是很豐富的地方，「你只要affordable(可負擔)他們可以住在這裡」。凌濤指出，沈伯洋團隊近期焦慮感不斷升高，先前高喊蔣萬安市長的「無限城」是空談，結果台北市榮獲有「城市諾貝爾獎」之稱的李光耀世界城市獎肯定。面對國際肯定，蔣萬安市長受訪時強調，這是全體台北市民共同努力的成果，也是歷任市長持續建設累積而來的成就，展現首都市長應有的格局與高度。凌濤表示，反觀沈伯洋，從攻擊城市願景，到質疑市府為何不討論老鼠與密室逃脫等議題，發言東拉西扯、毫無主軸，令人不禁感嘆，難道選舉選到最後只剩下製造話題與博取聲量？台北市民對於這些鬧劇，其實都看在眼裡。凌濤表示，如今沈伯洋再拋出所謂「住工合一」的構想，更是在年輕世代最關心的居住正義議題上傷口撒鹽。高房價問題的核心，在於住宅供給不足、所得成長停滯以及政策失能，而交通壅塞更不可能是一句「在內湖上班就住內湖」的空中樓閣論述就能解決。這種論述彷彿認為每個人都能輕鬆買房，完全無視年輕人面對的現實壓力，也直接踩中民進黨執政多年卻無法改善居住問題的痛點。凌濤也藉此呼籲中央政府，居住政策不能只剩下口號，更不能放任自家政治人物提出脫離現實的主張。與其空談，不如參考桃園市長張善政推動的「可負擔住宅」政策，透過制度設計降低購屋門檻、提升住宅可及性。這項政策日前也在新加坡舉辦的世界城市高峰會中受到各國城市代表高度關注，展現出台灣地方治理提出具體可行解方的能力。凌濤表示，選舉可以競爭，但不能失去基本常識；政治可以辯論，但不能脫離人民生活。沈伯洋與其繼續拋出令人錯愕的言論，不如回到政策本質，好好回答年輕人最關心的居住問題。