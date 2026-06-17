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北市府嗆沒問題 吳思瑤酸：一鍋多吃未免太沒誠意

沈伯洋將台北比喻剉冰 吳思瑤讚：更應景、更消暑

台北市長蔣萬安造訪新加坡獲頒「李光耀世界城市獎特別獎」，在演講中以火鍋來比喻台北多元與包容，被網友抓包5度演講都一樣的內容。對此立委吳思瑤表示，當市長，要有想像力，更要有創造力，蔣萬安只會「千篇一律，一成不變」，真的大有問題，一稿多用，一鍋多吃，未免太沒誠意，冬天也火鍋，夏天也火鍋，在美國說火鍋，去新加坡還是火鍋，「蔣萬安這個市長怎麼這麼沒有『料』呢？」面對蔣萬安被抓包一稿多用，北市府回嗆「蔣萬安理念一致、言行一致，哪裡有問題？」吳思瑤說，當市長，要有想像力，更要有創造力。蔣萬安只會「千篇一律，一成不變」，真的大有問題，「一稿多用，一鍋多吃，未免太沒誠意，冬天也火鍋，夏天也火鍋，去美國說火鍋，去新加坡還是火鍋，「市長成了背稿機，幕僚只是影印機？」吳思瑤表示，反觀沈伯洋的剉冰比喻，冰是群山，蜜是河川，燒麻糬是北投溫泉，燒仙草是文山茶產業，粉圓比喻新科技加金融廊帶，各式配料則是多元市民。吳思瑤說，沈伯洋的剉冰論，更應景、更消暑，更有畫面感，也是更具體的對應。而不是蔣萬安只有空泛的形容詞，那些「多元、包容、活力」的老梗，「時代在變，市長也要變！選沈伯洋，台北更多變！」