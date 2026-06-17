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▲民進黨徵召吳淑瑾（左）「代夫出征」參選澎湖縣長。右為民進黨主席賴清德（圖／記者葉政勳攝）

澎湖縣長陳光復因傷仍在醫院治療，無法競選連任，民進黨今（17）日宣布改徵召陳光復妻子吳淑瑾參選澎湖縣長，吳淑瑾致詞時表示，因陳光復的意外受傷，讓他體悟到澎湖的醫療還需加強，因此對於陳光復一直想推動的「全縣免健保」政策，他深刻反思後，認為應將這筆經費預算轉做每年挹注1億元新台幣，作為提升地方醫療之用。民進黨中執會下午正式提名吳淑瑾參選澎湖縣長，並在會後召開提名記者會，黨主席賴清德親自為吳淑瑾以及苗栗市長參選人林月琴繫上競選背帶，並高呼「當選」。吳淑瑾表示，他今天站出來除了要守護陳光復的承諾，更要守住澎湖這座島嶼，「澎湖是我們的家，更是台灣民主最前線，澎湖的安危牽動著台灣2300萬人的自由與呼吸」；他批評，國民黨在立法院強推「離島建設條例」修法，是在引進中國醫療、推動不動產投資，這不是在建設離島，而是掏空國家安全，「澎湖人絕對不接受這種賣台的法案，我們要守住台灣民主最後的防線」。吳淑瑾說，這次陳光復意外受傷，讓他感覺到非常地痛，也讓他體悟澎湖的醫療還要繼續加強，在陳的任內，爭取到緊急醫療直升機，並拯救過澎湖無數鄉親的性命，想不到也救了陳一命，因此，他深刻反思陳一直想推動的「全縣免健保費」政策，若一個月免去幾百塊的健保費，遇到有情況時，一時又找不到好的專科醫師，又沒有好的設備醫療，又要後送到台灣，錯失緊急醫療救援的時間，這才是澎湖鄉親最大的痛。「我第一個政見，也是最大的政見，就是要將這筆經費預算，轉作每年挹注1億元新台幣，作為提升地方醫療之用！」吳淑瑾說，要主動出擊，高薪聘請專科醫師長駐澎湖，加強第一線醫護人員的福利，購買救命的儀器，不要讓澎湖鄉親轉診奔波，懇請中央與總統，在經費與政策上，給予澎湖支持，讓澎湖的醫療能夠更進步、更完善。針對陳光復現況，吳淑瑾會後受訪時表示，謝謝大家關心縣長、為縣長加油打氣，非常感謝。他說，這陣子有醫療團隊全力照顧縣長，因為陳撞到頭，不是一時好的來，醫生說要給予時間、空間慢慢恢復，相信醫療團隊照顧下，隨著時間過去，有信心縣長越來越好；吳淑瑾提到，因為他要去選舉，家人知道他的辛苦，他們也全力支持，一起扛起照顧縣長的責任。