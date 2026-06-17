2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續成為球迷討論焦點。神蛙「蛙貴」上一集成功預測法國在I組焦點戰擊敗塞內加爾，累積前6戰4勝2敗戰績，命中率提升至66.7%，再度展現驚人的神秘第六感。來到第7集，蛙貴將目光鎖定L組焦點大戰，由傳統勁旅英格蘭迎戰上屆世界盃季軍克羅埃西亞。兩支歐洲強權狹路相逢，也被外界視為本輪最受矚目的強強對話之一。
勝率突破66% 神蛙大膽看好克羅埃西亞
英格蘭將於台灣時間18日凌晨4點交手克羅埃西亞，本場台灣運彩賽事編號1047，根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率1.45，和局3.35，克羅埃西亞勝出3.80。讓分盤部分，英格蘭讓1球賠率2.45，和局（英格蘭剛好贏1球）2.85，克羅埃西亞受讓1球2.05；英格蘭讓2球賠率4.65，和局（英格蘭剛好贏2球）3.60，克羅埃西亞受讓2球1.30。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.75、小球1.68；3.5球盤則為大球2.80、小球1.23。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對英格蘭與克羅埃西亞之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，預測克羅埃西亞能夠在正規90分鐘內擊敗英格蘭，搶下關鍵3分。
由於英格蘭向來是世界盃奪冠熱門之一，陣容星光熠熠，因此蛙貴這次沒有選擇「三獅軍團」，反而力挺克羅埃西亞爆冷取勝，也讓這次預測結果格外引人關注。
英格蘭、克羅埃西亞強碰 神蛙第六感再受考驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
隨著世界盃賽事進入白熱化階段，蛙貴也逐漸累積自己的支持者。上一集成功命中法國勝利後，這次又大膽看好克羅埃西亞擊敗英格蘭。究竟神蛙能否延續火燙手感，將命中率持續向上提升，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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英格蘭將於台灣時間18日凌晨4點交手克羅埃西亞，本場台灣運彩賽事編號1047，根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率1.45，和局3.35，克羅埃西亞勝出3.80。讓分盤部分，英格蘭讓1球賠率2.45，和局（英格蘭剛好贏1球）2.85，克羅埃西亞受讓1球2.05；英格蘭讓2球賠率4.65，和局（英格蘭剛好贏2球）3.60，克羅埃西亞受讓2球1.30。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.75、小球1.68；3.5球盤則為大球2.80、小球1.23。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對英格蘭與克羅埃西亞之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，預測克羅埃西亞能夠在正規90分鐘內擊敗英格蘭，搶下關鍵3分。
由於英格蘭向來是世界盃奪冠熱門之一，陣容星光熠熠，因此蛙貴這次沒有選擇「三獅軍團」，反而力挺克羅埃西亞爆冷取勝，也讓這次預測結果格外引人關注。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
隨著世界盃賽事進入白熱化階段，蛙貴也逐漸累積自己的支持者。上一集成功命中法國勝利後，這次又大膽看好克羅埃西亞擊敗英格蘭。究竟神蛙能否延續火燙手感，將命中率持續向上提升，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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