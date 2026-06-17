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維德角守門員沃濟尼亞一戰成名！IG追蹤5萬變破1152萬

▲維德角40歲門將沃濟尼亞的IG在踢完西班牙之後，從5萬暴增到1152萬，相當離譜。（圖/IG@vozinha1）

沃濟尼亞遺憾母親沒到場看球！「沒錢繳保證金」國務院出手了

「母親沒辦法來現場看我踢球，是因為簽證的關係，我們得為簽證付出一筆錢」

參賽國運動員、球隊成員（包含教練、執行必要後勤工作的人員）以及「直系親屬」，只要證明符合簽證的所有要求，皆可免除保證金規定。

▲維德角門將沃濟尼亞Vozinha在世界盃逼和西班牙後爆紅，引發全球球迷關注，賽後他也遺憾表示，自己母親因為繳不出簽證保證金沒有到場看球非常可惜。（圖／美聯社／達志影像）

國務院正主動聯繫這位球員的家人，協助他們處理簽證相關事項」。

維德角第二場比賽6/22早上六點！邁阿密迎戰烏拉圭

維德角第二場小組賽將會在美東時間21日下午6時（台灣時間22日上午6時）在邁阿密迎戰烏拉圭

▲2026世界盃H組小組賽，維德角第二場將會在6/22上午6時碰上烏拉圭，各界都非常期待40歲門將沃齊尼亞（左）再度有精彩表現。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃小組賽持續進行中，而日前西非島國、首次參賽的維德角對抗西班牙，終場踢出爆冷門0：0逼和，維德角40歲守門員沃濟尼亞（Vozinha）一戰成名，不過賽後他遺憾的表示，自己的高光時刻沒有被母親看見，母親因為付不出赴美簽證的保證金而無法到場觀賽。對此，美國國務院表示，目前設法主動協助他的母親處理簽證事宜，讓她能順利到美國看兒子踢球。回顧該場賽事，西班牙全場進攻猛烈，一共有27次射門、7次射正、角球11顆，但每次射門都被維德角的守門員沃濟尼亞給嚴陣防守，其中更上演7次超關鍵的撲救，讓西班牙一直都無法攻下分數，結果最後終局爆冷門0：0雙方踢和，沃濟尼亞也被全世界球迷看到，然而沃濟尼亞已經40歲，這非常有可能是他最後一次世界盃，人生的高光時刻自己的母親卻不在現場觀賽，沃濟尼亞在賽後遺憾的表示，，坦言家人來不及湊出那筆錢，不然他也很希望母親能在現場觀賽。不過據悉，其實參加2026年世界盃的所以按常理來說，沃濟尼亞的母親其實不需要繳交保證金是可以到場觀賽，由於維德角是首次參加世界盃，可能母子都不知道有相關規定。針對沃濟尼亞的處境，美國國務院官員出面回應：「目前並未查到該名球員母親申請簽證的紀錄，不過所有球員的親屬都是符合免繳簽證保證金的資格，沃濟尼亞首場賽事的精彩表現，全世界球迷也都非常期待他小組賽第二場的表現，，支持他的球迷朋友千萬不要錯過囉！