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頭獎已連續30期摃龜的威力彩，明（18）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎上看10.5億元，若1人獨得將成為今年最高頭獎得主。台彩也透露，部分威力彩頭獎得主第二區包牌法，去（2025）年6月26日在台中開出的17.38億元頭獎得主，就是採用第2區包牌法，除了獨得頭獎外，還抱走7注貳獎。台彩說明，威力彩所謂「第2區包牌法」，就是將「第2區」的1到8號共8個號碼全包，除了可以避免因未對中第2區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。根據台彩統計，公益彩券第5屆至今已有14位威力彩頭獎幸運兒，其中去年6月26日在臺中市西區開出的17.38億元的頭獎，中獎幸運兒就是採用第2區包牌法，除了獨得頭獎外，還抱走7注貳獎。此外，根據台彩統計，威力彩第5屆截至目前開出的貳獎共94注，其中85注貳獎中獎人未使用第2區8碼全包方式而與頭獎擦身而過，十分可惜。不僅威力彩頭獎破10億元了，本週五（6月19日）開獎的大樂透頭獎也連續11期摃龜、頭獎上看3.2億元，今年最高，大樂透端午加碼「100組100萬元」活動，截至昨日為止，已開出60組100萬元獎項，仍有40組100萬元待送出，持續提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果首次4種玩法都加碼，不僅「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金持續加碼中，「基本玩法」的1~6星共9個獎項也將在端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼，喜歡BINGO BINGO賓果賓果的民眾也要把握這次端午加碼機會。