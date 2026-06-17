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彰師大輔諮系教授張景然、黃宗堅、王智弘等3人，涉及性騷性平事件，監察院表示，張景然約女子看A片、要求對方送內褲，甚至展示自己收藏的女用內褲；黃宗堅對學生構成性侵、性騷；王智弘經查共成立9件性騷擾。監察院於本月8日通過監委提案，全案移送懲戒法院審理。監察院表示，被彈劾人張景然，於擔任該校學生心理諮商與輔導中心主任職務期間，利用專業領域之權勢及機會，對乙女傳送性與性別相關之騷擾訊息；另在2022年至2023年間邀請甲女一起看A片，要求對方送他內褲，甚至展示自己收藏的女用內褲，經彰師大性別平等教育委員會調查認定性騷擾成立、彰化縣政府以違反《性騷擾防治法》裁處3萬元，已嚴重影響機關聲譽及形象。而被彈劾人黃宗堅，經彰師大調查認定其行為對丙生構成性侵害、對丁生構成性騷擾，又不當利用教師權力，令學生在教學及學術活動中提供開車接送、泡湯、伴遊等服務，已嚴重損害師道。被彈劾人教授王智弘，經彰師大調查認定對6名學生以不當眼神凝視；對1名學生有性別歧視言論；未經學生同意逕行擁抱、碰觸學生身體，共成立9件性騷擾，有違師道，更有損公務員名譽。核以上各員均有悖離性別平等原則之重大違失，違反《公務員服務法》情節甚明，監院於本月8日審查通過監委紀惠容、葉大華提案，全案移送懲戒法院審理。