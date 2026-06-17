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歌手黃大煒驟逝震驚演藝圈，相伴長達 31 年的女友Vicky事後控訴其兩個姊姊隱瞞死訊10天，甚至引發爭產風波。今Vicky在臉書上心碎發文，表示從未想過遺產的事，只關心黃大煒的死因、何時離世，更痛心未能見到摯愛最後一面，並用英文寫下：「我失去的不是財富，我失去的是這輩子最愛的人。」 讓人看了鼻酸。黃大煒死訊曝光後，Vicky今在臉書上以英文吐露難過心情，坦言自己不知道黃大煒的死因、不知道他何時去世，也從未看過死亡證明。無法看到摯愛最後一面，讓Vicky慟喊：「我的心碎了！」面對外界關注的遺產問題，她直言：「說實話，我從未想過遺產的事。」認為只有那些發表公開聲明、在背後操縱輿論的人，才會把黃大煒的離世與遺產聯想起來。▲無法見到黃大煒（右）最後一面，讓Vicky（左）慟喊：「我的心碎了！」（圖／翻攝自Vicky臉書）與黃大煒相伴31年的她，看見的是一位出色、優秀的創作歌手，所到之處都帶來溫暖、歡笑和快樂，雖然有時很固執，像個調皮的小男孩快把她逼瘋了，但Vicky也強調：「我愛他。」同時強調30多年來，之所以留在黃大煒的身邊，並非他擁有什麼，而是因為他這個人，「我們共同建立生活，我們並肩工作，我們互相扶持，共度疾病和難關，分享無數平凡的瞬間，這些瞬間僅因為我們在一起，一切就變得珍貴。」面對摯愛突然離世，Vicky表示自己現在渴望的不是金錢、地位或財產，只想知道真相，想知道愛人究竟發生了什麼事？Vicky悲傷地說：「我失去的不是財富，我失去的是這輩子最愛的人，在一起30多年，我甚至沒有機會說再見。」最後，Vicky也向黃大煒喊話：「謝謝你愛我、保護我，陪伴我走過人生的許多時刻，謝謝你帶給我所有的歡笑、冒險、音樂，以及我們在人生的喜怒哀樂中，彼此給予的支持，直到我們再次相遇，我愛你，永遠。」