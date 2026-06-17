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出國自由行已經退流行了？旅行社跟團被讚爆好評

不過這幾年自己越來越偏向跟團，跟團最大的優點就是不用動腦

▲現在許多人出國越來越傾向直接跟團，自由行行前規劃、訂機票飯店都非常耗時，到了當地還有交通、語言不通問題非常麻煩。（圖／機場公司提供）

遊客公認旅行社3優勢崛起！半自助跟團超夯

「不需要自己訂購機票、比價房間以及規劃景點」

跟團行程因為開車接送，依舊是能輕鬆抵達，還能協助載運行李移動。

也都有推出「半自助跟團」，就是假設去日本東京遊玩6天5夜，其中有1天至2天會讓遊客全天自由活動

▲跟團出國好處包括機加酒、行程都有人處理到好，也可以抵達自由行較難抵達的景點等，另外也有所謂「半自助跟團」可以選擇，有自由日跟既定行程，近幾年很夯！（圖／記者徐銘穗攝）

半自助跟團價格會很貴嗎？日本東京真實體驗分享

實際跟團價格依照行程不同從28000元起至36000元都有

▲近幾年這種跟團半自助旅行相當夯，以可樂旅遊這個日本東京5日遊來看，就有2天遊客是可以在東京都內自由活動的時間，跟團價29800元起。（圖/可樂旅遊官網）

半自助旅行真的很推薦大家，都會有1至2天的自由時間真的已經非常夠，其他景點就挑自己喜歡的行程方案買就好

跟團出國旅行又再度吹起流行風！許多人出國為了想要省錢、去想去的景點、擁有更多時間彈性選擇自己安排行程的「自由行」，但近日有網友分享自己跟旅行社的團出國，其實優點非常多，結果貼文引起廣大共鳴，許多最近跟團出遊的遊客也都點出關鍵，表示跟團現在早有「自由日」，且「機票住宿一手打理好」，還能去一些「很難抵達的景點」，大讚只要跟到好團直接回不去。有網友在社群平台「Threads」表示，過去不少人推崇自由行，認為能夠自由掌控時間、探索喜歡的景點，，像他這種P人從上車到下車都有人安排妥當，還有人幫忙訂機票、找住宿、規劃景點路線，省去大量精力以及做功課的時間。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我身邊很多朋友也都開始跟團了，自由行真的太累，跟團還有導遊講解當地風情超讚」。然而綜合許多遊客的意見，最多人提到跟團優勢的就是，，其實往往自由行的行前作業，真的光是忙這些就非常的耗時跟精力。其次因為人生地不熟，規劃景點路線時，還要特別去查當地的交通模式，導致有些比較難抵達的地方最後也會果斷放棄，但是跟團不會，即便有自由行較難抵達的景點，最後則是旅行社現在也為了要招攬想自由行的客人，，遊客可以自己規劃行程，其他天則是由旅行團領隊帶領，不僅體驗到自由行、去想去的地方，包含機票、房間、景點路線跟餐食都不用自己來，近幾年可以說是非常的夯。《NOWNEWS》記者也沒跟過這種半自助跟團旅遊過，特別到可樂旅遊官網查看，像是東京跟團半自助5日遊這個方案，就有兩天的時間是由旅行社幫你規劃，第四天以及第五天則是開放遊客自己安排行程，這當然也包含機加酒、景點規劃等都含在內辦到好，，目前暑假將至，可樂旅遊半自助旅行團就賣得不錯，已經有團甚至名額完售。實際採訪上個月從東京半自助旅行回國的李小姐心得，她就透露：「以前都覺得自由行省錢好，但現在真的沒辦法自己規劃這些了，，像我們就挑有迪士尼樂園的，該玩的也是都有玩到。」李小姐表示自己今年已經半自助旅行跟團第二次，非常適合那種沒時間規劃行程、懶人可以參考看看。