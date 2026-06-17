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明西南風減弱 北台灣仍有午後雷陣雨

▲西南風減弱，整體水氣減少，中部以北、宜花東雖然還是會有午後雷陣雨。（圖／NOWNEWS攝影中心）

端午連假晴到多雲 周末熱低壓將生成

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明（18）日西南風減弱、水氣減少，中北部及宜花東午後仍有雷陣雨，但較大雨勢以山區為主，平地降雨趨緩，高溫上看34度、局部地區達36度。端午連假（6月19日至6月21日）梅雨季結束，各地晴到多雲、天氣穩定；關島西方低壓系統周末恐發展為熱帶低壓，後續是否增強成颱風還有待觀察。氣象署預報員劉沛滕指出，明天西南風減弱，整體水氣減少，中部以北、宜花東雖然還是會有午後雷陣雨，但較大雨勢集中在山區，平地雨勢會趨緩許多，今年梅雨季主要降雨時段也將告一段落；各地高溫32至34度，花東縱谷、中南部近山區有局部36度高溫。劉沛滕說明，端午連假期間，太平洋高壓增強主導環境，全台各地晴到多雲，午後在東北部、各地山區有零星短暫雷陣雨。台灣各地白天高溫31至34度，大台北、花東縱谷、南部近山區則上看36度，早晚全台24至26度，迎接相對穩定的天氣。針對颱風動態，劉沛滕提及，關島西方海面目前有低壓雲系在發展，明後兩天還會繼續整合，預估周六、周日有機會形成「熱帶性低氣壓」，路徑往西移動到琉球東方海面後往東北轉向，是否增強為颱風還有待觀察，不過因為距離台灣遙遠，因此天氣受影響機率低。