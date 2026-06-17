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針對七大工業國集團（G7）領袖發表聯合聲明指出，基於法治且自由開放印太地區的重要性，反對任何片面透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀的企圖，並認為須透過對話以和平方式解決一事。總統府發言人郭雅慧今（17）日表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，總統府誠摯感謝G7領袖再次以具體行動展現對台海和平、穩定及繁榮的支持。郭雅慧表示，台灣位於民主防線最前緣，同時身為全球供應鏈安全的核心基石，作為區域及國際社會負責任的一員，台灣將持續與理念相近民主夥伴合作，強化防衛實力、供應鏈韌性與經濟韌性，共同守護共享的民主自由價值，並促進區域及世界的和平、繁榮與發展。正在法國參加七大工業國集團（G7）峰會的領袖，今天發布第二天會議後的領袖聲明，內容雖未點名，卻直接表明，「基於法治且自由開放印太的重要性。我們重申反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀。這些應僅能透過對話，以和平方式解決」。