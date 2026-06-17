貳樓早午餐2026換新菜單，合作越南必比登名廚Adrian Chong Yen，加入超級穀物布格麥、魯邦酸種麵包，推薦運動家、美食家雙系列菜色，卻因「取消免費飲料」在Threads上挨轟漲價？官方認了「調漲5～20元、整體漲幅約1～4%」，表示點餐形式調整「不喝飲料的話，其實是會比之前便宜」，類似將套餐拆開成單點，加100元仍有飲料暢飲喝到飽；不少粉絲認為，寵物友善免費炒蛋的最強優勢、麵包盤無限續還是很頂，值得吃爆。
貳樓2026換新菜單！早午餐「取消免費飲料」挨轟漲價變貴
貳樓睽違兩年，大幅度調整一半以上菜單，對比過去厚厚一疊、讓人選擇障礙的資料夾，2026年全新菜單轉型，品項選擇更精緻。卻因「取消免費飲料」在Threads上挨轟漲價？
網友認為，「原本早午餐附贈的飲料，現在直接+100」變相漲價了，「以前點一份主餐就飽到不行，過好久之後再去，份量明顯變少」，還有人無奈表示「每次換菜單都把我最喜歡的菜換掉」。
對此，貳樓回應表示，餐飲大環境其實營運蠻辛苦，從疫後包括食材調整、租金成本、人力資源等，的確很有壓力。官方坦言，此次菜單調漲5～20元、整體漲幅約1～4%。
不過聚焦引戰的早午餐而言，貳樓透露，以前早午餐一定會搭配飲料，但團隊觀察到很多人其實不需要喝到飽，便就點餐形式做了調整，「不點飲料的話，其實是會比之前便宜」，類似將套餐拆開成單點，價格約290元～550元，加100元就有2杯飲料，第一杯選果汁或牛奶，第二杯則提供大冰奶等8款飲料暢飲，同樣維持無限續杯喝到飽的服務。
粉絲力挺！貳樓「寵物友善」、麵包無限續 最強優勢吃爆
也有不少網友表示：「萬物皆漲的時期 我很難遇到不漲價的店家」、「台北早午餐競爭其實很激烈」，針對菜單調整的部分，認為「覺得新定價滿務實的，想喝的人再加點，沒喝的直接省錢」。
留言區也釣出眾多飼主力挺，「最大優點寵物友善程度真的是所有餐廳前幾名」，直言「雖然菜單早就吃膩了。 但只要對狗狗友善能落地，還有炒蛋吃。身為養狗人的我就不會放棄貳樓。」
雖說貳樓初衷是為到店的毛孩提供免費的無調味炒蛋與水；但《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台，發現還有蝸牛和鴨子曾在店裡吃蔬菜，原來貳樓寵過的動物可是比大家想像中的更多。
而近期因鼎王低消650吃法而爆紅的統神迷因梗中，也被點名的貳樓「歐式麵包無限續」，也確定留存新菜單陣容，雖然價格調升10元，但現烤蜂蜜麵包球、佛卡夏麵包及黑糖奶油，仍可享用吃到飽。
2026貳樓「運動家 × 美食家」雙系列菜單！優惠券
貳樓攜手多年榮獲必比登推介名廚、台灣女婿Adrian Chong Yen，雙方耗時一年多，為持續挑戰極限的「運動家」打造能量與美味平衡的餐點，同時，也為懂得享受生活的「美食家」，推薦精緻佳餚。
獨創越南x南美洲風味的主廚Adrian，將「阿根廷青醬」揉合台灣在地的蒜頭、九層塔、香菜等十餘種香料，並以醬油畫龍點睛，成為亮點；為運動家搭配炙烤舒肥牛排、香煎鮭魚菲力到嫩煎雞腿排，及近年受到歡迎的低GI超級穀物「布格麥（Bulgur）」，價格約300元～550元。
推薦美食家必吃改配魯邦酸種麵包的「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」及罪惡美食「Double Smash 焦脆雙牛堡」，還有義大利麵或排餐，全系列價格約330元～630元。
即日起至7月31日，完成貳樓LINE官方帳號綁定之全新會員，還可領取「New Balance 200元官網優惠券」（消費滿2000元即可使用）。
鼎泰豐6/22也要漲價！小籠包一顆29元、蝦仁蛋炒飯貴10元
「鼎泰豐」也在官網發出公告，表示：「考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。」
鼎泰豐表示，小籠包每顆調漲1元、一籠10顆從280元漲至290元；蝦仁蛋炒飯從300元調漲至320元；蝦肉紅油抄手自230元變貴為240元；小菜也將從120元調漲為130元。不過官方強調，「各品項價格正在做最後確認，預估整體平均調幅約5%」。
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貳樓睽違兩年，大幅度調整一半以上菜單，對比過去厚厚一疊、讓人選擇障礙的資料夾，2026年全新菜單轉型，品項選擇更精緻。卻因「取消免費飲料」在Threads上挨轟漲價？
網友認為，「原本早午餐附贈的飲料，現在直接+100」變相漲價了，「以前點一份主餐就飽到不行，過好久之後再去，份量明顯變少」，還有人無奈表示「每次換菜單都把我最喜歡的菜換掉」。
不過聚焦引戰的早午餐而言，貳樓透露，以前早午餐一定會搭配飲料，但團隊觀察到很多人其實不需要喝到飽，便就點餐形式做了調整，「不點飲料的話，其實是會比之前便宜」，類似將套餐拆開成單點，價格約290元～550元，加100元就有2杯飲料，第一杯選果汁或牛奶，第二杯則提供大冰奶等8款飲料暢飲，同樣維持無限續杯喝到飽的服務。
也有不少網友表示：「萬物皆漲的時期 我很難遇到不漲價的店家」、「台北早午餐競爭其實很激烈」，針對菜單調整的部分，認為「覺得新定價滿務實的，想喝的人再加點，沒喝的直接省錢」。
留言區也釣出眾多飼主力挺，「最大優點寵物友善程度真的是所有餐廳前幾名」，直言「雖然菜單早就吃膩了。 但只要對狗狗友善能落地，還有炒蛋吃。身為養狗人的我就不會放棄貳樓。」
雖說貳樓初衷是為到店的毛孩提供免費的無調味炒蛋與水；但《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台，發現還有蝸牛和鴨子曾在店裡吃蔬菜，原來貳樓寵過的動物可是比大家想像中的更多。
而近期因鼎王低消650吃法而爆紅的統神迷因梗中，也被點名的貳樓「歐式麵包無限續」，也確定留存新菜單陣容，雖然價格調升10元，但現烤蜂蜜麵包球、佛卡夏麵包及黑糖奶油，仍可享用吃到飽。
貳樓攜手多年榮獲必比登推介名廚、台灣女婿Adrian Chong Yen，雙方耗時一年多，為持續挑戰極限的「運動家」打造能量與美味平衡的餐點，同時，也為懂得享受生活的「美食家」，推薦精緻佳餚。
獨創越南x南美洲風味的主廚Adrian，將「阿根廷青醬」揉合台灣在地的蒜頭、九層塔、香菜等十餘種香料，並以醬油畫龍點睛，成為亮點；為運動家搭配炙烤舒肥牛排、香煎鮭魚菲力到嫩煎雞腿排，及近年受到歡迎的低GI超級穀物「布格麥（Bulgur）」，價格約300元～550元。
即日起至7月31日，完成貳樓LINE官方帳號綁定之全新會員，還可領取「New Balance 200元官網優惠券」（消費滿2000元即可使用）。
「鼎泰豐」也在官網發出公告，表示：「考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。」
鼎泰豐表示，小籠包每顆調漲1元、一籠10顆從280元漲至290元；蝦仁蛋炒飯從300元調漲至320元；蝦肉紅油抄手自230元變貴為240元；小菜也將從120元調漲為130元。不過官方強調，「各品項價格正在做最後確認，預估整體平均調幅約5%」。