勞保局今（18）日正式派發老農津貼、農民退休儲金與國民年金生育給付，其中2026年元旦剛上路的生育新制一胎最高發 10 萬元現金，但若超過 5 年請領時效將直接充公入國庫，老農津貼2026新制也將加碼至1萬元，《NOWNEWS 今日新聞》以下為您盤點今日三大款項發放重點與月底 13 筆接力發錢清單。
🟡 國保生育給付一胎10萬！5年不領就充公
今天入帳的三筆款項中，金額最亮眼的就是「國保生育給付」。
2026加碼新制： 過去國保生育給付僅發給 2 個月（約 39,522 元）。但自 115 年 1 月 1 日以後分娩或早產者，每胎生育給付加生育補助，直接大手筆發給至新臺幣 10 萬元！如果是雙胞胎則按比例加倍發給。
「充公」危機注意： 根據國民年金法規定，這筆高達 10 萬元的生育給付設有「5年請求權時效」。從分娩或早產次日起算，若超過 5 年沒有提出申請，該筆權益將依法全數歸入國庫充公，符合資格的媽媽務必把握時間線上或臨櫃申辦。
🟡 老農津貼今入帳！加碼一萬最新進度看這
除了生育給付外，基層農民最關心的常態基本福利也於今日同步派發：
今日發放金額： 年滿 65 歲、農保年資滿 15 年以上且符合排富條件者，今日 8,110 元會準時匯入帳戶。農民月退休儲金也依個人提繳年資與比例同步撥款入帳。
政院拍板萬元新制： 事實上，行政院已於今（2026）年1 月 15 日正式通過修正草案，確定將老農津貼由 8,110 元直接調升至 10,000 元大關，預計將有超過 53 萬名老農民受惠。同時，新制也大幅放寬排富標準，將非農業年所得門檻拉高至 60 萬元、土地房屋財產價值門檻拉高至 1,025 萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。
總預算卡關成變數： 雖然老農津貼「加碼至1萬元」與寬鬆排富已成政策方向，但衛福部長石崇良 17 日在立法院坦言，包含行政院版規劃將國民年金等「年金部分」拉高至 5,000 元（估 169 萬人受惠）在內，目前中央政府總預算案在立法院審查嚴重僵持。由於年金調升案涉及修法，若朝野卡關遲遲無法解決，今年下半年的各項社福與老農新制調升時程恐平添變數，這讓 53 萬名引頸期盼萬元大紅包的老農民、以及 89 萬名弱勢大眾的權益全面受到牽動。
🟡 刷簿子別停！月底還有13筆大紅包接力發放
錯過今天這三筆錢的民眾也別失望，因為 6 月下旬才是勞保局的重頭戲。《NOWNEWS》根據勞保行事曆整理月底 13 筆密集發錢行事曆，符合資格者近期請務必多加留意帳戶變動：
📍 6 月 25 日（共 3 筆）
國保老年基本保證年金
原住民給付
國保生育給付
📍 6 月 29 日（共 4 筆）
勞保年金給付
職災保險年金
災保失能照護補助
勞退月退休金
📍 6 月 30 日（共 6 筆）
產檢與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金併計勞保年資
國民年金老年年金
國保喪葬給付
國保遺屬年金
國保身心障礙基本保證年金
資料來源：我的E政府、勞保行事曆
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今天入帳的三筆款項中，金額最亮眼的就是「國保生育給付」。
2026加碼新制： 過去國保生育給付僅發給 2 個月（約 39,522 元）。但自 115 年 1 月 1 日以後分娩或早產者，每胎生育給付加生育補助，直接大手筆發給至新臺幣 10 萬元！如果是雙胞胎則按比例加倍發給。
「充公」危機注意： 根據國民年金法規定，這筆高達 10 萬元的生育給付設有「5年請求權時效」。從分娩或早產次日起算，若超過 5 年沒有提出申請，該筆權益將依法全數歸入國庫充公，符合資格的媽媽務必把握時間線上或臨櫃申辦。
除了生育給付外，基層農民最關心的常態基本福利也於今日同步派發：
今日發放金額： 年滿 65 歲、農保年資滿 15 年以上且符合排富條件者，今日 8,110 元會準時匯入帳戶。農民月退休儲金也依個人提繳年資與比例同步撥款入帳。
政院拍板萬元新制： 事實上，行政院已於今（2026）年1 月 15 日正式通過修正草案，確定將老農津貼由 8,110 元直接調升至 10,000 元大關，預計將有超過 53 萬名老農民受惠。同時，新制也大幅放寬排富標準，將非農業年所得門檻拉高至 60 萬元、土地房屋財產價值門檻拉高至 1,025 萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。
總預算卡關成變數： 雖然老農津貼「加碼至1萬元」與寬鬆排富已成政策方向，但衛福部長石崇良 17 日在立法院坦言，包含行政院版規劃將國民年金等「年金部分」拉高至 5,000 元（估 169 萬人受惠）在內，目前中央政府總預算案在立法院審查嚴重僵持。由於年金調升案涉及修法，若朝野卡關遲遲無法解決，今年下半年的各項社福與老農新制調升時程恐平添變數，這讓 53 萬名引頸期盼萬元大紅包的老農民、以及 89 萬名弱勢大眾的權益全面受到牽動。
錯過今天這三筆錢的民眾也別失望，因為 6 月下旬才是勞保局的重頭戲。《NOWNEWS》根據勞保行事曆整理月底 13 筆密集發錢行事曆，符合資格者近期請務必多加留意帳戶變動：
📍 6 月 25 日（共 3 筆）
國保老年基本保證年金
原住民給付
國保生育給付
📍 6 月 29 日（共 4 筆）
勞保年金給付
職災保險年金
災保失能照護補助
勞退月退休金
📍 6 月 30 日（共 6 筆）
產檢與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金併計勞保年資
國民年金老年年金
國保喪葬給付
國保遺屬年金
國保身心障礙基本保證年金
資料來源：我的E政府、勞保行事曆