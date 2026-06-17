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▲一聽台媒表示希望迪麗熱巴來台灣，陳斌華（如圖）原本的撲克臉露出一絲微笑。（圖／翻攝自新浪熱點微博）

▲「中國尤物」迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》、《長歌行》、《你是我的榮耀》等劇走紅兩岸三地，有維吾爾族血統的她，小巧鵝蛋臉、精緻五官曾經被日本人盛讚是「中國頂級美女」。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室）

中國流量男神張凌赫以古裝劇《逐玉》爆紅後，多次表態想和台灣進行文化交流，是否來台訪問成為近來的熱門話題，沒想到，近日有台灣媒體在國台辦記者會上喊說「希望迪麗熱巴（來台灣）」，而不是張凌赫，讓對岸發言人憋笑回覆：「我們盡量滿足你！」國台辦發言人陳斌華今（17）日在例行記者會上回應兩岸交流的問題，明確表示「樂見大陸知名演員、歌手赴台交流」，並承諾願意為兩岸文藝工作者的往來提供有力支持，他指出，張凌赫日前在廈門海峽論壇上講述跨越海峽的青春故事，呼應台灣青年近距離交流的期待，強調兩岸同根同源，文化交流能有效連結兩岸民眾，始終支持兩岸青年「雙向奔赴」。陳斌華講完後，突然反問台灣記者：「你希望張凌赫去台灣嗎？」原以為會聽到肯定的答案，沒想到，台下一名男性台灣記者高聲大喊：「我希望迪麗熱巴（來台灣）！」這讓原本準備回答政策性問題的陳斌華先是低頭看似在讀資料，接著原本的撲克臉露出一絲微笑，回應：「我們盡量滿足你！」該片段迅速登上微博热搜，中國網友紛紛表示：「哇塞，真不錯」、「真的去了那就太好了」、「哇，這一波操作挺猛啊」、「支持」、「真的希望能去啊」、「這也太羡慕了吧！」曾經有台灣粉絲納悶，為何中國女神迪麗熱巴出道10多年從來沒有踏入台灣市場，熱巴早年受訪時回憶出道契機，意外透露婉拒來台灣發展的原因，原來她13年前自願放棄來台當模特兒的機會，最終選擇留在家鄉耕耘演員這條路，「我不是為了當模特兒才去學表演啊，我想做一名好演員。」2011年，迪麗熱巴有幸被偶像楊冪的公司「嘉行傳媒」簽下，才開始她的演員之路。