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▲2026年世界盃J組6月17日開踢，奧地利首戰約旦。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/18烏茲別克VS哥倫比亞基本資訊

📍烏茲別克VS哥倫比亞戰力分析

▲2026年世界盃K組，烏茲別克陣中效力於曼城的後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov，右）將出任5後衛防線的核心點。（圖／美聯社／達志影像）

📍烏茲別克VS哥倫比亞傷兵名單與預計先發

⚽烏茲別克預計先發（5-4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 尤蘇波夫 Utkir Yusupov 後衛 胡薩諾夫 Abdukodir Khusano 後衛 阿卜杜拉耶夫 Abdulla Abdullaev 後衛 阿舒爾馬托夫 Rustamjon Ashurmatov 後衛 賽義菲耶夫 Farrukh Sayfiev 後衛 納斯魯拉耶夫 Sherzod Nasrullaev 中場 莫茲戈沃伊 Akmal Mozgovoy 中場 舒庫羅夫 Otabek Shukurov 前鋒 法伊祖拉耶夫 Abbosbek Fayzullaev 前鋒 烏魯諾夫 Oston Urunov 前鋒 肖穆羅多夫 Eldor Shomurodov

⚽哥倫比亞預計先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 巴爾加斯 Camilo Vargas 後衛 穆尼奧斯 Daniel Munoz 後衛 桑切斯 Davinson Sanchez 後衛 盧庫米 Jhon Lucumi 後衛 莫希卡 Johan Mojica 中場 萊爾馬 Jefferson Lerma 中場 里奧斯 Richard Rios 中場 阿里亞斯 Jhon Arias 中場 羅德奎格茲 James Rodriguez 前鋒 迪亞斯 Luis Diaz 前鋒 蘇亞雷斯 Luis Suarez

📍烏茲別克VS哥倫比亞近期戰績

📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單

📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單

📍2026世界盃K組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月18日（四） 凌晨01：00 葡萄牙vs剛果民主共和國 NRG體育場／休士頓 6月18日（四） 中午10：00 烏茲別克vs哥倫比亞 阿茲特克體育場／墨西哥城 第2輪 6月24日（三） 凌晨01：00 葡萄牙vs烏茲別克 NRG體育場／休士頓 6月24日（三） 早上10：00 哥倫比亞vs剛果民主共和國 亞克朗球場／瓜達哈拉 第3輪 6月28日（日） 早上07：30 哥倫比亞vs葡萄牙 硬石體育場／邁阿密 6月28日（日） 早上07：30 剛果民主共和國vs烏茲別克 賓士體育場／亞特蘭大

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月18日K組賽事開踢，首度踢進世界盃的烏茲別克交手哥倫比亞，烏茲別克在拿下世界杯門票後，近況起伏不定，近2場熱身賽吞下2連敗，連續敗給加拿大、荷蘭；反觀哥倫比亞則是氣勢如虹，熱身賽奪下2連勝，連勝哥斯大黎加以及約旦。：烏茲別克 vs 哥倫比亞（世界盃K組小組賽）：2026年6月18日上午10點（台灣時間）：墨西哥城體育場：泰勒（Anthony Taylor，英格蘭）在義大利傳奇總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）領軍下，強調防守紀律與中場絞殺，儘管開賽前遭遇傷兵挫折，烏茲別克仍將依賴極具紀律性且緊密的防守陣型。效力於曼城的後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）將出任5後衛防線的核心點。同時，當家球星前鋒紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）將領銜鋒線，尋求利用防守反擊來突破哥倫比亞的防線。「咖啡軍團」的球風特點是注重技術流控球，這支南美豪強預計將擺出他們招牌的侵略性進攻球風。巴爾加斯（Camilo Vargas）將擔任先發門將，守在由盧庫米（Jhon Lucumi）與桑切斯（Davinson Sanchez）組成的穩定4後衛防線後方。在進攻端，效力於拜仁慕尼黑的邊鋒迪亞斯（Luis Diaz）將在邊路提供速度與創造力。他將與羅德里奎茲（James Rodriguez）以及阿拿斯（Jhon Arias）連線，共同支援前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）。在迎來隊史首場世界盃比賽之際，總教練卡納瓦羅正面臨幾位核心球員的傷勢隱憂。馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）因受困於背部傷勢，先前缺席了幾場熱身賽，目前已確定無法上場。吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）已入選球隊名單以頂替空缺。教練團目前也在密切觀察後衛阿里賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）小腿傷勢的傷勢，以及中場加尼耶夫（Aziz Ganiev，輕微碰撞擦傷）。更嚴重的打擊是，後衛艾莉屈洛夫（Husniddin Aliqulov）在今年初接受了膝蓋手術，目前已完全確定無緣本屆世界盃。在迎來這場世界盃首戰前，全隊的身體狀態十分優異，總教練羅倫素（Nestor Lorenzo）並無重大的傷兵困擾。隊長哈羅德里格斯（James Rodriguez）在完全從4月份嚴重的脫水驚魂中康復後，目前已百分之百恢復健康，並準備好率領球隊出戰。前鋒科爾多瓦（Jhon Cordoba）在醫療團隊成功控制其輕微的肌腱問題後，目前也進入了可供調度的名單中。：烏茲別克在經歷了極為成功的資格賽階段後，近期在世界盃前夕的熱身賽中表現較為起伏。年初強勢出擊，以3：1擊敗加彭，並在3月份與委內瑞拉戰成0：0平手後，透過點球大戰贏得勝利。然而，烏茲別克在今年6月份的最後幾場世界盃熱身賽中陷入苦戰。他們先是以0：2不敵加拿大，隨後以1：2輸掉了一場與荷蘭的硬仗。：哥倫比亞在世界盃首戰前夕帶著極佳的氣勢。在競爭激烈的南美洲區資格賽以第3名出線後，球隊在3月份的友誼賽中稍微跌跌撞撞，接連輸給了克羅埃西亞和法國。不過，哥倫比亞在6月份完美反彈，先以3：1擊潰哥斯大黎加，隨後又以2：0輕鬆戰勝約旦，為世界盃前的準備工作畫下完美句點。▪️門將：納扎羅夫（Vladimir Nazarov）、尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）▪️後衛：尤爾多謝夫（Ibrohimhalil Yo'ldoshev）、烏爾馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、阿舒爾馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、哈姆拉利耶夫（Mukhammadkodir Hamraliev）、埃什穆羅多夫（Umarbek Eshmurodov）、胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、賽義菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿利賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、阿卜杜馬吉多夫（Muhammadrasul Abdumajidov）、卡里莫夫（Behruz Karimov）、奧爾蒂克博耶夫（Diyor Ortikboev）▪️中場：魯茲耶夫（Kuvondik Ruziev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）、阿卜杜拉扎科夫（Nodirbek Abdurazzokov）、哈姆羅別科夫（Odiljon Khamrobekov）、拉赫蒙納利耶夫（Umarali Rakhmonaliev）、奧迪洛夫（Alisher Odilov）、巴赫羅莫夫（Sardor Bakhromov）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、賈姆希德（Jamshid Iskanderov）、賈洛利丁諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）、加尼耶夫（Azizjon Ganiev）▪️前鋒：法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）、阿莫諾夫 （Azizbek Amonov）、諾爾查耶夫 （Khusain Norchaev）、特米羅夫 （Sherzod Temirov）、謝爾蓋耶夫 （Igor Sergeev）、肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）▪️門將：巴爾加斯（Camilo Vargas）、蒙特羅（Alvaro Montero）、奧斯皮納（David Ospina）▪️後衛：桑切斯（Davinson Sanchez）、盧庫米（Jhon Lucumi）、米納（Yerry Mina）、迪塔（Willer Ditta）、穆尼奧斯（Daniel Munoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Deiver Machado）▪️中場：里奧斯（Richard Rios）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、卡斯塔尼奧（Kevin Castano）、波蒂拉（Juan Camilo Portilla）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）、阿里亞斯（Jhon Arias）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、羅德里格斯（James Rodriguez）、坎帕斯（Jaminton Campaz）▪️前鋒：埃爾南德斯（Juan Camilo Hernandez）、迪亞斯（Luis Diaz）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、戈麥斯（Carlos Andres Gomez）、科爾多瓦（Jhon Cordoba）