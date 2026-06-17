2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月18日K組賽事開踢，首度踢進世界盃的烏茲別克交手哥倫比亞，烏茲別克在拿下世界杯門票後，近況起伏不定，近2場熱身賽吞下2連敗，連續敗給加拿大、荷蘭；反觀哥倫比亞則是氣勢如虹，熱身賽奪下2連勝，連勝哥斯大黎加以及約旦。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場K組烏茲別克VS哥倫比亞的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/18 烏茲別克VS哥倫比亞基本資訊
📍烏茲別克VS哥倫比亞戰力戰力分析
📍烏茲別克VS哥倫比亞預計先發名單與傷兵名單
📍烏茲別克VS哥倫比亞近期戰績
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/18烏茲別克VS哥倫比亞基本資訊
📍比賽對戰：烏茲別克 vs 哥倫比亞（世界盃K組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月18日上午10點（台灣時間）
📍比賽地點：墨西哥城體育場
📍主裁判：泰勒（Anthony Taylor，英格蘭）
📍烏茲別克VS哥倫比亞戰力分析
烏茲別克：在義大利傳奇總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）領軍下，強調防守紀律與中場絞殺，儘管開賽前遭遇傷兵挫折，烏茲別克仍將依賴極具紀律性且緊密的防守陣型。
效力於曼城的後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）將出任5後衛防線的核心點。同時，當家球星前鋒紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）將領銜鋒線，尋求利用防守反擊來突破哥倫比亞的防線。
哥倫比亞：「咖啡軍團」的球風特點是注重技術流控球，這支南美豪強預計將擺出他們招牌的侵略性進攻球風。巴爾加斯（Camilo Vargas）將擔任先發門將，守在由盧庫米（Jhon Lucumi）與桑切斯（Davinson Sanchez）組成的穩定4後衛防線後方。
在進攻端，效力於拜仁慕尼黑的邊鋒迪亞斯（Luis Diaz）將在邊路提供速度與創造力。他將與羅德里奎茲（James Rodriguez）以及阿拿斯（Jhon Arias）連線，共同支援前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）。
📍烏茲別克VS哥倫比亞傷兵名單與預計先發
傷兵名單
烏茲別克：在迎來隊史首場世界盃比賽之際，總教練卡納瓦羅正面臨幾位核心球員的傷勢隱憂。馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）因受困於背部傷勢，先前缺席了幾場熱身賽，目前已確定無法上場。吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）已入選球隊名單以頂替空缺。
教練團目前也在密切觀察後衛阿里賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）小腿傷勢的傷勢，以及中場加尼耶夫（Aziz Ganiev，輕微碰撞擦傷）。更嚴重的打擊是，後衛艾莉屈洛夫（Husniddin Aliqulov）在今年初接受了膝蓋手術，目前已完全確定無緣本屆世界盃。
哥倫比亞：在迎來這場世界盃首戰前，全隊的身體狀態十分優異，總教練羅倫素（Nestor Lorenzo）並無重大的傷兵困擾。
隊長哈羅德里格斯（James Rodriguez）在完全從4月份嚴重的脫水驚魂中康復後，目前已百分之百恢復健康，並準備好率領球隊出戰。
前鋒科爾多瓦（Jhon Cordoba）在醫療團隊成功控制其輕微的肌腱問題後，目前也進入了可供調度的名單中。
預計先發陣容
⚽烏茲別克預計先發（5-4-1）：
⚽哥倫比亞預計先發（4-3-3）：
📍烏茲別克VS哥倫比亞近期戰績
烏茲別克：烏茲別克在經歷了極為成功的資格賽階段後，近期在世界盃前夕的熱身賽中表現較為起伏。年初強勢出擊，以3：1擊敗加彭，並在3月份與委內瑞拉戰成0：0平手後，透過點球大戰贏得勝利。然而，烏茲別克在今年6月份的最後幾場世界盃熱身賽中陷入苦戰。他們先是以0：2不敵加拿大，隨後以1：2輸掉了一場與荷蘭的硬仗。
哥倫比亞：哥倫比亞在世界盃首戰前夕帶著極佳的氣勢。在競爭激烈的南美洲區資格賽以第3名出線後，球隊在3月份的友誼賽中稍微跌跌撞撞，接連輸給了克羅埃西亞和法國。
不過，哥倫比亞在6月份完美反彈，先以3：1擊潰哥斯大黎加，隨後又以2：0輕鬆戰勝約旦，為世界盃前的準備工作畫下完美句點。
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
▪️門將：納扎羅夫（Vladimir Nazarov）、尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）
▪️後衛：尤爾多謝夫（Ibrohimhalil Yo'ldoshev）、烏爾馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、阿舒爾馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、哈姆拉利耶夫（Mukhammadkodir Hamraliev）、埃什穆羅多夫（Umarbek Eshmurodov）、胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、賽義菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿利賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、阿卜杜馬吉多夫（Muhammadrasul Abdumajidov）、卡里莫夫（Behruz Karimov）、奧爾蒂克博耶夫（Diyor Ortikboev）
▪️中場：魯茲耶夫（Kuvondik Ruziev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）、阿卜杜拉扎科夫（Nodirbek Abdurazzokov）、哈姆羅別科夫（Odiljon Khamrobekov）、拉赫蒙納利耶夫（Umarali Rakhmonaliev）、奧迪洛夫（Alisher Odilov）、巴赫羅莫夫（Sardor Bakhromov）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、賈姆希德（Jamshid Iskanderov）、賈洛利丁諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）、加尼耶夫（Azizjon Ganiev）
▪️前鋒：法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）、阿莫諾夫 （Azizbek Amonov）、諾爾查耶夫 （Khusain Norchaev）、特米羅夫 （Sherzod Temirov）、謝爾蓋耶夫 （Igor Sergeev）、肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
▪️門將：巴爾加斯（Camilo Vargas）、蒙特羅（Alvaro Montero）、奧斯皮納（David Ospina）
▪️後衛：桑切斯（Davinson Sanchez）、盧庫米（Jhon Lucumi）、米納（Yerry Mina）、迪塔（Willer Ditta）、穆尼奧斯（Daniel Munoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Deiver Machado）
▪️中場：里奧斯（Richard Rios）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、卡斯塔尼奧（Kevin Castano）、波蒂拉（Juan Camilo Portilla）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）、阿里亞斯（Jhon Arias）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、羅德里格斯（James Rodriguez）、坎帕斯（Jaminton Campaz）
▪️前鋒：、埃爾南德斯（Juan Camilo Hernandez）、迪亞斯（Luis Diaz）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、戈麥斯（Carlos Andres Gomez）、科爾多瓦（Jhon Cordoba）
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/18 烏茲別克VS哥倫比亞基本資訊
📍烏茲別克VS哥倫比亞戰力戰力分析
📍烏茲別克VS哥倫比亞預計先發名單與傷兵名單
📍烏茲別克VS哥倫比亞近期戰績
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：烏茲別克 vs 哥倫比亞（世界盃K組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月18日上午10點（台灣時間）
📍比賽地點：墨西哥城體育場
📍主裁判：泰勒（Anthony Taylor，英格蘭）
烏茲別克：在義大利傳奇總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）領軍下，強調防守紀律與中場絞殺，儘管開賽前遭遇傷兵挫折，烏茲別克仍將依賴極具紀律性且緊密的防守陣型。
效力於曼城的後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）將出任5後衛防線的核心點。同時，當家球星前鋒紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）將領銜鋒線，尋求利用防守反擊來突破哥倫比亞的防線。
哥倫比亞：「咖啡軍團」的球風特點是注重技術流控球，這支南美豪強預計將擺出他們招牌的侵略性進攻球風。巴爾加斯（Camilo Vargas）將擔任先發門將，守在由盧庫米（Jhon Lucumi）與桑切斯（Davinson Sanchez）組成的穩定4後衛防線後方。
在進攻端，效力於拜仁慕尼黑的邊鋒迪亞斯（Luis Diaz）將在邊路提供速度與創造力。他將與羅德里奎茲（James Rodriguez）以及阿拿斯（Jhon Arias）連線，共同支援前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）。
傷兵名單
烏茲別克：在迎來隊史首場世界盃比賽之際，總教練卡納瓦羅正面臨幾位核心球員的傷勢隱憂。馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）因受困於背部傷勢，先前缺席了幾場熱身賽，目前已確定無法上場。吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）已入選球隊名單以頂替空缺。
教練團目前也在密切觀察後衛阿里賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）小腿傷勢的傷勢，以及中場加尼耶夫（Aziz Ganiev，輕微碰撞擦傷）。更嚴重的打擊是，後衛艾莉屈洛夫（Husniddin Aliqulov）在今年初接受了膝蓋手術，目前已完全確定無緣本屆世界盃。
哥倫比亞：在迎來這場世界盃首戰前，全隊的身體狀態十分優異，總教練羅倫素（Nestor Lorenzo）並無重大的傷兵困擾。
隊長哈羅德里格斯（James Rodriguez）在完全從4月份嚴重的脫水驚魂中康復後，目前已百分之百恢復健康，並準備好率領球隊出戰。
前鋒科爾多瓦（Jhon Cordoba）在醫療團隊成功控制其輕微的肌腱問題後，目前也進入了可供調度的名單中。
預計先發陣容
⚽烏茲別克預計先發（5-4-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|尤蘇波夫
|Utkir Yusupov
|後衛
|胡薩諾夫
|Abdukodir Khusano
|後衛
|阿卜杜拉耶夫
|Abdulla Abdullaev
|後衛
|阿舒爾馬托夫
|Rustamjon Ashurmatov
|後衛
|賽義菲耶夫
|Farrukh Sayfiev
|後衛
|納斯魯拉耶夫
|Sherzod Nasrullaev
|中場
|莫茲戈沃伊
|Akmal Mozgovoy
|中場
|舒庫羅夫
|Otabek Shukurov
|前鋒
|法伊祖拉耶夫
|Abbosbek Fayzullaev
|前鋒
|烏魯諾夫
|Oston Urunov
|前鋒
|肖穆羅多夫
|Eldor Shomurodov
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|巴爾加斯
|Camilo Vargas
|後衛
|穆尼奧斯
|Daniel Munoz
|後衛
|桑切斯
|Davinson Sanchez
|後衛
|盧庫米
|Jhon Lucumi
|後衛
|莫希卡
|Johan Mojica
|中場
|萊爾馬
|Jefferson Lerma
|中場
|里奧斯
|Richard Rios
|中場
|阿里亞斯
|Jhon Arias
|中場
|羅德奎格茲
|James Rodriguez
|前鋒
|迪亞斯
|Luis Diaz
|前鋒
|蘇亞雷斯
|Luis Suarez
烏茲別克：烏茲別克在經歷了極為成功的資格賽階段後，近期在世界盃前夕的熱身賽中表現較為起伏。年初強勢出擊，以3：1擊敗加彭，並在3月份與委內瑞拉戰成0：0平手後，透過點球大戰贏得勝利。然而，烏茲別克在今年6月份的最後幾場世界盃熱身賽中陷入苦戰。他們先是以0：2不敵加拿大，隨後以1：2輸掉了一場與荷蘭的硬仗。
哥倫比亞：哥倫比亞在世界盃首戰前夕帶著極佳的氣勢。在競爭激烈的南美洲區資格賽以第3名出線後，球隊在3月份的友誼賽中稍微跌跌撞撞，接連輸給了克羅埃西亞和法國。
不過，哥倫比亞在6月份完美反彈，先以3：1擊潰哥斯大黎加，隨後又以2：0輕鬆戰勝約旦，為世界盃前的準備工作畫下完美句點。
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
▪️門將：納扎羅夫（Vladimir Nazarov）、尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）
▪️後衛：尤爾多謝夫（Ibrohimhalil Yo'ldoshev）、烏爾馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、阿舒爾馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、哈姆拉利耶夫（Mukhammadkodir Hamraliev）、埃什穆羅多夫（Umarbek Eshmurodov）、胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、賽義菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿利賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、阿卜杜馬吉多夫（Muhammadrasul Abdumajidov）、卡里莫夫（Behruz Karimov）、奧爾蒂克博耶夫（Diyor Ortikboev）
▪️中場：魯茲耶夫（Kuvondik Ruziev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）、阿卜杜拉扎科夫（Nodirbek Abdurazzokov）、哈姆羅別科夫（Odiljon Khamrobekov）、拉赫蒙納利耶夫（Umarali Rakhmonaliev）、奧迪洛夫（Alisher Odilov）、巴赫羅莫夫（Sardor Bakhromov）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、賈姆希德（Jamshid Iskanderov）、賈洛利丁諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）、加尼耶夫（Azizjon Ganiev）
▪️前鋒：法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）、阿莫諾夫 （Azizbek Amonov）、諾爾查耶夫 （Khusain Norchaev）、特米羅夫 （Sherzod Temirov）、謝爾蓋耶夫 （Igor Sergeev）、肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）
📍2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
▪️門將：巴爾加斯（Camilo Vargas）、蒙特羅（Alvaro Montero）、奧斯皮納（David Ospina）
▪️後衛：桑切斯（Davinson Sanchez）、盧庫米（Jhon Lucumi）、米納（Yerry Mina）、迪塔（Willer Ditta）、穆尼奧斯（Daniel Munoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Deiver Machado）
▪️中場：里奧斯（Richard Rios）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、卡斯塔尼奧（Kevin Castano）、波蒂拉（Juan Camilo Portilla）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）、阿里亞斯（Jhon Arias）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、羅德里格斯（James Rodriguez）、坎帕斯（Jaminton Campaz）
▪️前鋒：、埃爾南德斯（Juan Camilo Hernandez）、迪亞斯（Luis Diaz）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、戈麥斯（Carlos Andres Gomez）、科爾多瓦（Jhon Cordoba）
📍2026世界盃K組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月18日（四）
|凌晨01：00
|葡萄牙vs剛果民主共和國
|NRG體育場／休士頓
|6月18日（四）
|中午10：00
|烏茲別克vs哥倫比亞
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|第2輪
|6月24日（三）
|凌晨01：00
|葡萄牙vs烏茲別克
|NRG體育場／休士頓
|6月24日（三）
|早上10：00
|哥倫比亞vs剛果民主共和國
|亞克朗球場／瓜達哈拉
|第3輪
|6月28日（日）
|早上07：30
|哥倫比亞vs葡萄牙
|硬石體育場／邁阿密
|6月28日（日）
|早上07：30
|剛果民主共和國vs烏茲別克
|賓士體育場／亞特蘭大
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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|有線電視 (第四台)
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