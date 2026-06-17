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AI基礎建設資本支出持續上修擴張，帶動出口成長強勁，搭配民間消費同步向上，國泰台大產學合作團隊今（17）日大幅上修今（2026）年台灣經濟成長率預測值至10.1%。至於美國聯準會（Fed）及台灣中央銀行明日將公布最新利率決策，預估美台利率都不會動，但台灣9月之後就很難說，除了美國聯準會新任主席新政策走向之外，台灣經濟成長率是否過熱，需要用升息抑制經濟，這些都是觀察重點。國泰台大產學合作團隊指出，隨著科技大廠AI資本支出上修，帶動台灣出口強於預期，加上美伊進入停火談判階段緩和市場情緒，使得第2季經濟氣候呈現象徵景氣穩定的「朗」。展望後市，中東緊張局勢有機會緩解，搭配出口動能有撐，團隊研判，2026年第3季台灣經濟氣候，將由「朗」轉為「晴」，出現機率將在60%以上。此外，美國聯準會明日將公布最新利率決策，台灣央行明日下午也將召開今年第2季理監事會議，國泰台大產學合作團隊分析，美伊戰爭推升美國通膨上行風險，且近期美國景氣穩健，從而引導市場持續縮窄聯準會預期降息空間，甚至可能在12月轉向升息1碼，明年甚至還有進一步升息1碼的可能，就美伊戰爭結果。至於台灣央行，國泰台大產學合作團隊指出，雖然美伊談判久拖未決，能源價格居高不下，加劇通膨與央行升息擔憂，主要地區金融情勢指數走勢陷入震盪，不過，團隊研判，台灣景氣成長不均，加上通膨相對受控，預期台灣央行6月將維持利率不變，目前央行並沒有很急迫需要做升息或降息的決定。當然，央行利率決策，除了看國內經濟情勢之外，升降息的決策也會與美國、歐洲跟日本的利率變動，與其他國家之間利差要控制在一定程度，因此，這些國家升降息結果也會影響台灣升降息決策，預期今年9月後才有明顯趨勢，尤其新任聯準會主席上任後的新政策更是關鍵。國泰台大產學合作團隊認為，台灣央行升降息決策不會冒進，會先觀察美國及鄰近國家利率政策，當然，如果台灣經濟過熱，也可能以升息抑制，不過，目前台灣經濟是呈現「K型經濟」，表現比較好都集中在AI相關產業，若通膨不大，央行貿然升息，對經濟發展也不好。