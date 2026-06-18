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韓國演員孫藝真，昨（17）日在個人IG上大方分享與兒子一同出遊的幸福日常。她以可愛的雙馬尾破格造型現身，展現出極具少女感的逆齡美貌，同時牽著暴風成長的兒子留下溫馨合影，兒子不到4歲就已經擁有一雙大長腿，完美遺傳玄彬、孫藝真的好基因，瞬間掀起粉絲熱烈討論。孫藝真透過個人IG發文寫下「The first day of the trip（旅行的第一天）」，並同步公開了數張照片。即便已經當媽了，孫藝真依然完美駕馭了充滿少女感的雙馬尾髮型，清純和甜美氣質一如既往。而她和玄彬的兒子「甜豆」則在一旁牽著媽媽的手，正處於快速成長期的兒子，雖然只有可愛的輪廓身影，也同樣融化了無數粉絲的心，特別是一雙大長腿，完全看不出才3歲多。在享受家庭生活之餘，孫藝真接下來將透過兩部備受期待的新作，開啟勞模模式。她已確定接演Netflix原創系列劇《Scandal》，在劇中將化身為才華橫溢的朝鮮女性「趙氏夫人」，詮釋一場大膽又危險的愛情賭局，展現全新演技。此外，孫藝真也將挑戰現代題材，接下影集《Variety》，將飾演一手打造出頂尖偶像團體的經紀公司代表「世恩」，展現出強悍、精明且充滿氣場的強烈形象。