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降落高度過低擦撞路燈！意外波及民車

軍方成立專案小組！承諾全力賠償並強化訓練

歷史意外非首次！地方盼加速管線地下化引關注

空軍第五戰術混合聯隊今（17）日下午於花蓮基地執行戰備跑道起降演練時發生意外。一架F-16型戰鬥機於下午3時許返場降落時，疑似因進場高度過低，起落架輪胎不慎擦撞圍牆旁的路燈燈罩，導致燈桿嚴重變形倒塌，掉落物更波及並損壞一旁的民意車輛。所幸戰機隨後安全著陸，機組人員均平安。空軍司令部對此回應，針對此次事件造成的公共設施及民車損壞，軍方將完全依規定辦理後續的賠償與修復事宜。目前軍方已派遣專業人員前往現場巡視跑道，並進一步確認戰機的機體受損狀況。同時，空軍已緊急指派專案小組進駐花蓮基地展開調查，以釐清確切的肇事原因。軍方強調，針對此類飛行風險，未來將持續強化飛行員的學術科理論、模擬機操作等部隊訓練，全面防範類似事件再次發生，以確保整體飛行安全。然而，這起意外也再度引發地方震動。邱光明指出，戰機低空過境且緊鄰民宅，已造成周邊居民的高度恐慌。據了解，該區域在民國98年及99年間就曾發生過類似的擦撞事故。地方過去曾多次建議相關單位將周邊電線與管線全面地下化，以降低對居民財產與生命的威脅，然而至今仍未見落實。居民期盼軍方與相關單位能正視長久以來的飛安與民安隱患，拿出具體作為改善周邊環境。