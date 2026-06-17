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2026新竹縣長選戰，國民黨確定由立委徐欣瑩參選，民進黨則於本月10日拍板徵召竹北市長鄭朝方出戰。最新民調顯示，鄭朝方獲得30.5%的支持度，徐欣瑩獲得32.3%，兩者僅差距1.8%；進一步分析，鄭朝方在20-29歲、30-39歲、40-49歲的青壯世代全面領先徐欣瑩。年代民調中心進行「2026 新竹縣長選情民意調查」，結果顯示，鄭朝方獲得30.5%支持度、徐欣瑩32.3%，另有3.6%不投票／投廢票、33.6%不知道／尚未決定。進一步分析，鄭朝方在20-29歲、30-39歲、40-49歲的青壯世代全面領先徐欣瑩，徐欣瑩則在50歲以上族群佔優勢；而在鄭朝方的本命區、也是全縣最大票倉的竹北市，鄭朝方也以42.2%的支持度領先徐欣瑩的32.2%。此份「2026 新竹縣長選情民意調查」為年代民調中心所做，調查區域為新竹縣，調查對象為年滿20歲以上民眾，於6月14-16日進行。調查方式採電話訪問(Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI)，樣本規模1,068 位，在95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0 個百分點之內。抽樣方法：採用「分層隨機抽樣」，以鄉鎮市別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性，並依照新竹縣20 歲以上母體性別、年齡、鄉鎮市等變項之人口結構進行統計加權處理。