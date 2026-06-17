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網友反應兩極

曾憑藉《北京摺疊》榮獲科幻小說最高榮譽「雨果獎」的中國知名女作家郝景芳，近日公開坦承自己在新書寫作中高度依賴AI輔助，AI寫作的比重甚至已經佔一半，在中國文學圈與網絡社群上掀起軒然大波。綜合中國媒體報導，郝景芳近日接受採訪時，被問到會使用AI幫助進行創作嗎？郝景芳回答在她的新書《銀河學院》裡面，AI寫作的比重已經可以佔到一半。郝景芳還打趣說，編輯甚至誇讚寫得好，「讓我鼻子一酸流眼淚」，也有收到讀者反饋說新書很吸引人，郝景芳直言，「其實讀者也看不出來哪些部分是AI寫的」，認為作者心態才是這個議題的關鍵，若作者心態開放，就可以與AI一起協作。郝景芳成名作《北京摺疊》就是在探討未來科技發展下，底層人類遭到社會異化與淘汰的困境，如今她主動擁抱AI進行創作，讓不以為然的網友批評說「科幻作家終究先被科幻給反噬」、「為什麼會有人蠢到自砸飯碗」、「為什麼用了還好意思說出來呀？我沒懂這邏輯」。但也有不少網友支持，認為「AI就是工具，在寫作當中佔據一定比重是早晚的事情」、「這就是時代發展的過程」、「誰不拿AI寫，說實話罷了」。