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▲獨立診療區域的擴建調整，為患者提供更加舒適且具備隱私性的看診環境。（圖／翻攝畫面）

▲星悅美學牙醫重視民眾的口腔照護，斥資改造就診環境，期讓患者與陪同家屬都能夠擁有更加友善、且安心舒適的就醫體驗。（圖／翻攝畫面）

隨著台灣正式邁入超高齡社會，高齡族群對牙科照護的需求持續增加。觀察近年來門診服務經驗，不少長者就醫時需由家屬陪同，對於候診空間、診療隱私及動線便利性也有更高期待。為回應民眾需求，位於台中市南區的星悅美學牙醫診所6月完成二樓診療空間擴建，透過診療環境調整與空間規劃優化，希望提供患者及陪診家屬更舒適的就診體驗。此次空間調整重點之一為新增高隱私性的獨立診療室。診所表示，部分患者在接受口腔檢查或治療時，較重視個人隱私與看診過程中的舒適感，因此在空間規劃上特別增加獨立診療區域，希望提供更安靜且具隱私性的看診環境。除了診療空間調整外，診所也同步拓寬候診區及主要通道動線。考量高齡者行動需求以及家屬陪同就醫的情況，候診區規劃預留較充裕的活動空間，讓患者與陪同家屬在候診期間能有較舒適的使用體驗。星悅美學牙醫診所表示，隨著人口結構改變，高齡族群已逐漸成為牙科服務的重要族群之一。除了牙齒保健與缺牙重建等需求外，許多長者在就醫過程中更重視環境安全性、候診舒適度以及陪同家屬的空間安排。因此，此次擴建除了增加診療空間，也將整體環境規劃納入考量，希望讓不同年齡層的患者都能在較安心的環境下接受牙科服務。針對全口缺牙或長期受活動假牙穩定度困擾的長者，星悅美學牙醫診所院長蔡尚倫醫師表示，目前臨床上常見的缺牙重建方式包括活動假牙、固定式假牙及人工植牙等。其中，「植體覆蓋式活動假牙（Overdenture）」也是部分患者會與醫師討論的治療選項之一。醫師蔡尚倫說明，植體覆蓋式活動假牙是透過於單顎植入數支人工植體作為支撐點，再搭配活動假牙使用，以增加假牙配戴時的穩定性。相較於傳統活動假牙，此類設計可提供不同的固定方式與使用體驗。不過，患者是否適合採用相關治療方式，仍須依個人口腔條件、骨質狀況及整體健康情形，由牙醫師進行專業評估後規劃。診所進一步指出，醫療環境不只是診療行為發生的場所，也是患者就醫體驗的重要環節。透過空間配置與動線規劃的調整，希望協助提升患者就診便利性，並讓陪同家屬在等候期間擁有更友善的使用空間。未來，星悅美學牙醫診所也將持續關注在地居民的口腔照護需求，並透過環境優化與衛教推廣，提升民眾對口腔健康管理的重視，共同迎接高齡化社會所帶來的新挑戰。