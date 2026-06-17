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59歲性感豔星、「整形皇后」顧婕（本名吳茉凡）2024年確診患直腸癌四期，起期她選擇採取自然療法，沒想到，近期身體開始疼痛、大血便，檢查後發現癌指數破1000，哽咽證實癌細胞擴散至肺、肝和腹膜，目前已經住院準備接受化療。顧婕今（17）日含淚表示，罹癌初期都不會感到疼痛，以為沒事，因此採輔助治療，沒想到，3月時癌細胞蔓延至肝、肺與腹膜，4月又因為連續排黑便緊急送醫，診斷為大腸出血，癌症指數飆到1000多，是正常人的1000倍，醫生警告，她的右肝現在約4分之3都是癌細胞，病情惡化恐怕會肝昏迷，「一送急診就可能撐不過去。」因為病情急轉直下，顧婕開始害怕可能會讓哥哥姊姊「送她最後一程」，心理壓力遽增，便下定決心入院，裝設人工血管並正式展開化療，她坦言病情拖太久，現在會積極配合化療，也直言：「現在我顧不了生活品質了，先活下去比較重要。」此外，顧婕提到癌友唐玲也建議她接受化療或標靶治療，她更做好了最壞的打算，若之後難以熬過這一關，會提前交代後事和財務規劃，若能成功挺過展開新人生，未來不排斥發展新戀情。