2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）開賽近1週，世界各地足球新聞媒體也齊聚北美洲，不過近期卻鬧出「語言使用」的爭議。據《馬卡報》報導，大會初期不允許媒體向非西班牙語系的國家使用西語提問，現場會有工作人員出面制止，此爭議延燒數日，FIFA在近期政策大轉彎，開放西語提問、交流，原因是尊重主辦國之一的墨西哥，也讓此風波劃下句點。
世界盃鬧出「語言使用」爭議 禁止用西語提問非西語系球隊
據《馬卡報》報導，在此之前，只有涉及西班牙語系球隊的比賽時才允許使用西文提問，這毫無疑問是本屆世界盃開賽前幾天引發最大爭議的事件之一，「我們在哈基米（Achraf Hakimi，摩洛哥）、儒尼奧爾（Vinícius Junior，巴西）和德容（Frenkie de Jong，荷蘭）的記者會上都看過這副景象，當記者用西語提問、且球員本人也完全樂意想用同種語言回答時，現場總會有負責人員出面制止，不讓西語對話繼續進行。」
這項爭議前幾天在社群媒體上愈演愈烈，逼得FIFA不得不做出回應，且作出政策修正，允許記者、球員以及教練使用語交流。FIFA為了方便所有新聞媒體的採訪工作，將在所有的記者會上配備西語翻譯。此外，在FIFA的官方應用程式(APP）中，也將啟用西語翻譯功能。
FIFA政策急轉彎 將西語列入官方語言
作為本屆世界盃的3個主辦國之一，基於對墨西哥的尊重與禮遇，FIFA現在將讓所有記者會都能使用西語溝通。而在此之前，這種情況只有在參賽球隊中有人說西語時才會發生。舉例來說，在巴西對陣摩洛哥的比賽中，現場原本只能說葡萄牙語（巴西官方語言）、阿拉伯語（摩洛哥官方語言）、法語（FIFA官方語言）以及義大利語（巴西主帥安切洛蒂母語）。
報導指出，雖然這項措施可能不會立即生效，也許需要等1、2場比賽的時間才能正式落實，但FIFA已經決定政策大轉彎，其目標是讓西語在每場賽前記者會中都無處不在。因為墨西哥是主辦國，而那裡說的就是西語。在引發了這麼多爭議之後，這也是最切實可行的解決方案。
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據《馬卡報》報導，在此之前，只有涉及西班牙語系球隊的比賽時才允許使用西文提問，這毫無疑問是本屆世界盃開賽前幾天引發最大爭議的事件之一，「我們在哈基米（Achraf Hakimi，摩洛哥）、儒尼奧爾（Vinícius Junior，巴西）和德容（Frenkie de Jong，荷蘭）的記者會上都看過這副景象，當記者用西語提問、且球員本人也完全樂意想用同種語言回答時，現場總會有負責人員出面制止，不讓西語對話繼續進行。」
這項爭議前幾天在社群媒體上愈演愈烈，逼得FIFA不得不做出回應，且作出政策修正，允許記者、球員以及教練使用語交流。FIFA為了方便所有新聞媒體的採訪工作，將在所有的記者會上配備西語翻譯。此外，在FIFA的官方應用程式(APP）中，也將啟用西語翻譯功能。
FIFA政策急轉彎 將西語列入官方語言
作為本屆世界盃的3個主辦國之一，基於對墨西哥的尊重與禮遇，FIFA現在將讓所有記者會都能使用西語溝通。而在此之前，這種情況只有在參賽球隊中有人說西語時才會發生。舉例來說，在巴西對陣摩洛哥的比賽中，現場原本只能說葡萄牙語（巴西官方語言）、阿拉伯語（摩洛哥官方語言）、法語（FIFA官方語言）以及義大利語（巴西主帥安切洛蒂母語）。
報導指出，雖然這項措施可能不會立即生效，也許需要等1、2場比賽的時間才能正式落實，但FIFA已經決定政策大轉彎，其目標是讓西語在每場賽前記者會中都無處不在。因為墨西哥是主辦國，而那裡說的就是西語。在引發了這麼多爭議之後，這也是最切實可行的解決方案。
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