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川普自稱是老大 現場一陣哄笑

談以色列與烏克蘭

七大工業國集團（G7）峰會17日在法國艾維安巴恩（Évian-les-Bains）落幕，美國總統川普（Donald Trump）表示，美伊的協議尚未最終定案，並補充說，如果伊朗「不守規矩」，美國將恢復轟炸。而在會議期間，遲到並最後入座的川普還對全場其他各國領袖說「我是老大」（I'm the boss）引來現場一陣笑聲。綜合外媒報導，川普在與埃及總統阿卜杜勒-法塔赫·塞西會晤期間，當記者問及美伊協議時，川普表示目前與伊朗擬定的協議尚未最終定案，「如果我不喜歡這份協議，我們就會回過頭去攻擊他們、把炸彈扔在他們頭上...如果他們不守規矩，我們就會立刻回去把炸彈砸在他們頭上，明白嗎？」川普也重申，美國不會對伊朗進行投資，並強調伊朗絕對不可能擁有核武。會議現場還發生一個花絮，川普在上午的會議中遲到，進場時會議已經開始將近一個小時，而川普進來後就直接站在主位附近開玩笑說「我是老大」，引發現場各國領袖一陣哄笑。會議主持人法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）輕鬆回應「你好嗎？」並與川普握手，川普說「我很好」隨即入座。川普在峰會期間也有提到烏克蘭，川普說自己與烏克蘭總統澤倫斯基舉行了一次非常好的會晤，並稱俄羅斯應該「達成協議」，並補充說「我們很快就能重新對俄羅斯石油實施制裁」。而談及以色列時，川普直接批評了以色列總理納坦雅胡，認為其應「對黎巴嫩問題承擔更多責任」，並批評以色列對黎巴嫩真主黨的攻擊「持續太長，造成太多人死亡」，川普還說不可能每次為了搜尋一位真主黨員就得「炸掉一棟房子」。