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▲工藤靜香操刀本次小丸子40週年特展角色特別造型。（圖／記者邱曾其攝）

日本天后工藤靜香今（17）日出席《櫻桃小丸子》原作40週年特展開幕活動，也宣布將於10月在台北舉辦個人演唱會，身為日本天王木村拓哉的老婆，她此次更首度跨界擔任展區設計師，替《櫻桃小丸子》角色打造全新偶像造型，成為展覽最大亮點之一。工藤靜香受邀設計全球獨家的「小丸子的閃耀舞台」展區，她以小丸子代表色紅色搭配黑色工裝連身褲為主軸，加入圓點元素與搖滾風格，替小丸子、花輪、小玉、美環、野口等角色重新打造舞台服裝；其中小丸子走華麗又帥氣路線，野口則以酷帥褲裝呈現神秘感，花輪則保留招牌王子氣質。談到最喜歡的角色時，工藤靜香毫不猶豫選擇小丸子。她笑說自己平時工作時總是非常認真，也很容易替事情操心，因此特別羨慕小丸子的人生態度，「今天不努力也沒關係」、「偶爾偷懶一下也很好」，坦言這種自在的生活哲學是自己嚮往卻很難做到的事情。有趣的是，工藤靜香現身記者會時，還特地穿上與小丸子舞台造型同款的黑色連身褲裝，工藤靜香透露，其實是先完成小丸子的服裝設計後，才依照相同概念替自己製作服裝，展現滿滿巧思。除了出席特展活動外，工藤靜香也同步宣布將於10月24日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「Shizuka Kudo 2026 CONCERT in TAIPEI」，她預告演唱會將以強烈搖滾風格為主，笑喊精彩程度絕對不會輸給小丸子的偶像舞台；值得一提的是，木村拓哉也預計於11月來台舉辦個人巡演，夫妻倆前後腳登上台灣舞台，讓不少粉絲直呼根本是「木村家接力訪台．」