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南部珍珠串互助

免除水庫探底

經濟部今(17)日表示，今年枯水期遭遇75年來最少冬雨，全國水庫集水區降雨量僅約歷年同期的5至7成。梅雨來臨前，水情一度面臨嚴峻挑戰，透過「珍珠串計畫」跨區調度總量5.2億噸水源，維持民生產業用水穩定。經綜合評估，旱災經濟部災害緊急應變小組及水利署災害緊急應變小組，自6月17日撤除。水利署統計自6月4日梅雨迄今，降雨已為各主要水庫帶來約6.9億噸水量挹注，主要水庫蓄水率已回升至42%至100%。其中，桃園石門水庫蓄水率達93%、新竹寶山及寶二水庫100%；苗栗永和山水庫98%、臺中鯉魚潭水庫76%及德基水庫95%；嘉義蘭潭及仁義潭水庫62%、臺南南化水庫87%、曾文及烏山頭水庫42%。水利署說明，本波梅雨來臨前，各地區水情相對吃緊，及時透過「珍珠串計畫」發揮穩定各地水情功效，包括北部板二計畫、桃竹幹管、永和山水庫調度新竹，累計調度水量約2.6億噸，相當於1座石門水庫與寶山、寶二水庫庫容。中部鯉魚潭調度苗栗、臺中系統調度彰化、雲彰系統調度嘉義，累計調度水量約0.5億噸，相當於1座湖山水庫庫容。南部則把握豐水期川流水多存水庫及枯水期水庫相互支援，自去年10月即由高雄北送調度臺南供水，累計調度水量約2,500萬噸，另自今年1月再透過「曾文南化聯通管」輸送曾文水庫水源至南化水庫，累計調度水量約2,000萬噸，使南化水庫在6月4日蓄水量最低點，仍保有約1,700萬噸蓄水量，免除水庫探底危機。水利署強調，運用「珍珠串計畫」加強各地水源調度及加強引水蓄存水庫等工作，全力達成全臺公共用水穩定供應至9月底，並維持約1個月安全蓄水量之目標。