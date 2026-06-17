網路創作歌手「LBI利比」去年憑著一首抒情神曲〈跳樓機〉爆紅，不僅在Spotify累積超過億萬點擊，就連韓星玉澤演、金曲歌王蕭煌奇都曾翻唱。去年底LBI利比啟動個人首場巡演《利刃出鞘》，今（17）日宣布在9/28空降Zepp new taipei舉辦演唱會，這也是他人生首次來台開唱，門票6/21在KKTIX啟售。
〈跳樓機〉爆紅 粉絲敲碗LBI利比來台開唱
〈跳樓機〉成了全民翻唱的爆紅神曲，也讓LBI利比人氣飆升，廣受台灣粉絲喜愛的他，提到自己一直收到台粉留言希望他來台開唱，如今敲碗成真，讓他感動表示：「這裡歌迷的回應讓我覺得是對音樂的一種純粹的喜歡及發自心底的尊重，正因為大家熱情催促的正能量，讓我感受到滿滿的愛。」
LBI利比宣布將於9/28空降Zepp new taipei開唱，這也是他人生首次來台舉辦個人演唱會，LBI利比難掩興奮表示：「既緊張又期待，真的很希望跟大家快快相見！」為了感謝歌迷一路以來的鼓勵與支持，他預告將為台北站打造專屬限定橋段，以不插電形式呈現沉浸式聽覺饗宴，展現自己較少曝光的一面，讓大家感受到歌曲最真實的樣貌。
首次訪台 LBI利比許願「想跑北海岸」
首次訪台，LBI利比第一站竟想跑北海岸「接觸大自然」，他透露：「雖然沒來過台北，但這裡的風景、氣候和音樂藝術文化都很吸引我，很期待去體驗一下。」另外，LBI利比還公開向粉絲徵求私房美食名單：「只要好吃的我都想嘗試！希望台北的歌迷朋友們多多推薦。」
LBI利比《利刃出鞘》2026世界巡迴演唱會台北站
■演唱會日期：2026/09/28（一）18:00
■演唱會地點：Zepp New Taipei
■售票網站：KKTIX
■票價：1F VIP站席 NTD $3,380／1F GA站席 NTD $2,480／2f 對號座位 NTD $3,180／2f GA站席 NTD $1,980
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〈跳樓機〉成了全民翻唱的爆紅神曲，也讓LBI利比人氣飆升，廣受台灣粉絲喜愛的他，提到自己一直收到台粉留言希望他來台開唱，如今敲碗成真，讓他感動表示：「這裡歌迷的回應讓我覺得是對音樂的一種純粹的喜歡及發自心底的尊重，正因為大家熱情催促的正能量，讓我感受到滿滿的愛。」
LBI利比宣布將於9/28空降Zepp new taipei開唱，這也是他人生首次來台舉辦個人演唱會，LBI利比難掩興奮表示：「既緊張又期待，真的很希望跟大家快快相見！」為了感謝歌迷一路以來的鼓勵與支持，他預告將為台北站打造專屬限定橋段，以不插電形式呈現沉浸式聽覺饗宴，展現自己較少曝光的一面，讓大家感受到歌曲最真實的樣貌。
首次訪台 LBI利比許願「想跑北海岸」
首次訪台，LBI利比第一站竟想跑北海岸「接觸大自然」，他透露：「雖然沒來過台北，但這裡的風景、氣候和音樂藝術文化都很吸引我，很期待去體驗一下。」另外，LBI利比還公開向粉絲徵求私房美食名單：「只要好吃的我都想嘗試！希望台北的歌迷朋友們多多推薦。」
■演唱會日期：2026/09/28（一）18:00
■演唱會地點：Zepp New Taipei
■售票網站：KKTIX
■票價：1F VIP站席 NTD $3,380／1F GA站席 NTD $2,480／2f 對號座位 NTD $3,180／2f GA站席 NTD $1,980